edición general
14 meneos
41 clics
¿Qué es lo que opinan los pueblos europeos sobre la guerra contra Irán?

¿Qué es lo que opinan los pueblos europeos sobre la guerra contra Irán?

Las encuestas realizadas en las primeras semanas del conflicto muestran con claridad ese clima social: en Europa predomina una oposición mayoritaria a la guerra, mientras que incluso en Estados Unidos —país impulsor de la escalada— el apoyo es limitado y frágil. En conjunto, el patrón europeo es bastante homogéneo. En la mayoría de los países occidentales del continente, entre el 55 % y el 70 % de la población expresa rechazo o fuerte escepticismo ante el conflicto. El apoyo rara vez supera el 30 %.

| etiquetas: irán , guerra , encuestas , opiniones
12 2 0 K 136 actualidad
3 comentarios
12 2 0 K 136 actualidad
#1 Pitchford
Lo curioso es que dicen que ni en Alemania apoya la opinión pública esta guerra. A ver si toman nota el Merz y la Von der nosequé.
1 K 29
Alegremensajero #3 Alegremensajero
#1 Esos son los herederos de la puta Ilustración y su despotismo ilustrado. Son el Carlos III o el Federico II del siglo XXI.
0 K 8
#2 jaramero
Yo lo que opino es que cada uno se pague su guerra de su bolsillo.

Le estamos pagando la guerra a unos que no dejan de atacar a sus vecinos.
0 K 7

menéame