Qué es (y qué no es) el derecho de rectificación: cuando la ley obliga a dar voz a la mentira

El derecho de rectificación es uno de esos conceptos jurídicos que casi todo el mundo cree entender… y casi nadie entiende del todo. En teoría, se trata de un mecanismo de protección del ciudadano frente a informaciones inexactas publicadas en medios de comunicación. En la práctica, puede convertirse en algo muy distinto: una vía legal para obligar a un medio a publicar una versión de los hechos que sabe que es falsa, sin poder añadir ni una sola línea de contexto o explicación.