edición general
16 meneos
18 clics
Que devuelvan a Maduro

Que devuelvan a Maduro

Que devuelvan a Maduro y a su esposa a Venezuela, donde el pueblo se rebela con sangre de Guacaipuro. Chávez vio en él un futuro para la patria exitoso; que no venga un Don Pomposo a herir nuestro continente, secuestrando a un Presidente digno, firme y victorioso.

| etiquetas: venezuela , trump
13 3 0 K 136 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 136 actualidad
#4 MariaRosarioKaren
En Cuba la revolución le queda menos camino del que le quedaba tras la desaparición de la URSS. Si ya andan en la mierda energética ahora sin el petroleo venezolano va a ser la puntilla. En nada Cuba será la nueva California.
2 K 30
#6 unocualquierax
#4
Cuba lleva 63 años en estado de sitio, de asedio. Los sitiadores, los yanquis, está claro que, por desgracia, han ganado la partida.
La situación es desesperada para la población. No tienen ni comida suficiente, ni medicamentos.
Ahora, sin petróleo, lo mejor que pueden hacer los dirigentes cubanos es "rendir la plaza". No hay otra salida y cuánto antes la tomen, mejor para los cubanos.
Mejor no ser una Numancia, acabaron muy mal.
2 K 21
#7 Poligrafo
#4 Las sanciones y el bloqueo economico igual tienen algo que ver no?
0 K 7
meneantepromedio #5 meneantepromedio
Las risas lo son todo
0 K 9
#3 Kuruñes3.0 *
xD xD xD xD xD xD
Joder es que le pongo el acento del bigotes...
En fin la que queda. Esto acaba de empezar. No lo partirá un rayo al Risketo...
0 K 7

menéame