¿Por qué atraen los pechos?

¿Por qué atraen los pechos?  

¿Por qué los pechos femeninos ejercen semejante fascinación? ¿Es una cuestión de instinto animal, de evolución biológica, varía según la cultura o simplemente atraen porque están prohibidos? ¿Seducen por su forma y función, o por el morbo de lo que no se ve?

#2 Hombre_de_Estado
Con lo transcendental de la pregunta, el video gana mucho con el acento argentino de la youtuber, en plan psicoanalista argentina de diván :-D
Arachne #6 Arachne
#2 Son alimento, objeto, bandera, musa, pecado, consuelo, estrategia de marketing y mensaje ideológico, todo al mismo tiempo.
La próxima vez que te sientas atraído por un par de pechos o por un buen culo, piénsalo 2 segundos antes de emitir sonido.
Tal vez no estás mirando solo un cuerpo, tal vez estés viendo siglos de historia y millones de años de evolución.
(Al dictado del minuto 25 en el vídeo)
#3 kandish
Porque para eso están hechos.8-D
efectogamonal #4 efectogamonal
Este sub es bastante vejatorio {0x1f525}
#7 Hombre_de_Estado
#4 ¿Con qué criterio sabes cuándo mostrar tetas o hablar de ellas es vejatorio, y cuándo empoderante? ¿Dan miedo nuestras tetas?

Nole veo nada vejatorio al video, ni al sub. Cualquiera es libre de mandar los pechos vibrantes de Schwarzenegger a este sub, o crear otro de pectorales masculinos, o de tíos buenos en general, si le apetece. A mí no me interesaría, pero me parecería genial que lo hiciera quién quiera.
#1 Sariel *
Reminiscencias del pasado :-P

Edito: No hay nada más placentero que comer cuando se tiene hambre. Bueno, sí, pero es una de ellas, de las más placenteras :-D
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Porque tienen superpoderes y propiedades terapéuticas.
