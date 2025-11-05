Qatar amenaza con cortar el suministro de gas a Europa si la UE no rebaja sus normas medioambientales

El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, advirtió que su país no venderá más gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea si Bruselas no cancela o “suaviza” la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD), una norma que establece unas pautas mínimas a las grandes compañías para “mitigar los impactos ambientales y sociales de su actividad”.