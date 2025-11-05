edición general
Qatar amenaza con cortar el suministro de gas a Europa si la UE no rebaja sus normas medioambientales

El ministro de Energía de Qatar, Saad al Kaabi, advirtió que su país no venderá más gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea si Bruselas no cancela o “suaviza” la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD), una norma que establece unas pautas mínimas a las grandes compañías para “mitigar los impactos ambientales y sociales de su actividad”.

Comentarios destacados:    
javibaz
Premio!

Verdaderofalso
#1 esto pasa por depender energéticamente de países totalitarios como Rusia… oh wait!

Dene
#6 ... también!

suppiluliuma
#6 Bueno, pues habrá que comprar a Israel, ¿no? :troll:

NPCMeneaMePersigue
Abascal haciendo lo mismo con Feijoo para valencia, Qatar a las ordenes de Israel haciendo lo mismo...

Los secuaces de israel montando el exterminio

Albarkas
Necesitan un poco de democracia...

Pitchford
Esto es como si le dices al panadero de tu pueblo que vas a consumir algo menos pan porque has engordado mucho y te dice que entonces ya no te vende pan.. Siguiendo los pasos de Trump de lucha económica a muerte entre países..

powernergia
¿Aquí no se aplica aquello de que es un gran error estratégico depender energéticamente de dictaduras?.

NPCMeneaMePersigue
#3 Nord Stream, Ucrania, Gaza, Siria, toda la llegada a europa de combustibles fósiles ha sido bombardeada, volada, asaltada y controlada por Israel

nopolar
Hay que acelerar la independencia energética todo lo posible. Potencial hay, falta mas inversión y estrategia coherente a largo plazo.
(Y conseguir que los comisionistas que se forran con el modelo actual no torpedeen el cambio).


