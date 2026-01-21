edición general
Putrefacción cerebral en la televisión: La verdadera razón por la que las series de televisión se están volviendo más estúpidas [ENG]

La semana pasada, Ben Affleck y Matt Damon, promocionando su nueva película de Netflix The Rip, parecían confirmar lo que llevaba tiempo rumoreándose sobre las producciones de Netflix: que se aconseja explícitamente a los creadores acomodar a los llamados "espectadores de segunda pantalla", aquellos que tratan la televisión como algo de fondo mientras están ocupados con Instagram o TikTok. "No sería terrible que repitieras la trama tres o cuatro veces en el diálogo porque la gente está con el móvil mientras ve la tele."

shake-it #2 shake-it
Una pincelada más que viene a completar el lienzo de decadencia intelectual sobre el que se está dibujando el siglo XXI. Tras la era nuclear hemos entrado de lleno en la era de la estulticia. Trump o Ayuso no son la causa, con el síntoma de una sociedad idiotizada, incapaz de fabricar un pensamiento crítico.
shake-it #4 shake-it
Corolario

www.elespanol.com/invertia/medios/20260121/netflix-gana-millones-suscr

Netflix gana un 26% más en 2025, hasta 9.439 millones de euros, con más de 325 millones de suscriptores
#3 Feliberto
Porque se nota, y un huevo, que usan chatgpt para los guiones.
#1 rbrn
:palm:
Virusaco #5 Virusaco
Próximamente, series en Netflix en formato vertical, de no más de 2 minutos de duración por capítulo.

No estoy de acuerdo con esta deriva, pero el contenido multimedia o se adapta o muere. Siempre lo ha hecho y así seguirá.

Salu3
