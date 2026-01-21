Putrefacción cerebral en la televisión: La verdadera razón por la que las series de televisión se están volviendo más estúpidas [ENG]

La semana pasada, Ben Affleck y Matt Damon, promocionando su nueva película de Netflix The Rip, parecían confirmar lo que llevaba tiempo rumoreándose sobre las producciones de Netflix: que se aconseja explícitamente a los creadores acomodar a los llamados "espectadores de segunda pantalla", aquellos que tratan la televisión como algo de fondo mientras están ocupados con Instagram o TikTok. "No sería terrible que repitieras la trama tres o cuatro veces en el diálogo porque la gente está con el móvil mientras ve la tele."
| etiquetas: netflix , series , atención , pantallas
www.elespanol.com/invertia/medios/20260121/netflix-gana-millones-suscr
Netflix gana un 26% más en 2025, hasta 9.439 millones de euros, con más de 325 millones de suscriptores
No estoy de acuerdo con esta deriva, pero el contenido multimedia o se adapta o muere. Siempre lo ha hecho y así seguirá.
Salu3