edición general
4 meneos
13 clics
Putin: “Puedo confirmar que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si Trump fuera presidente.”

Putin: “Puedo confirmar que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si Trump fuera presidente.”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que está "seguro" de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania. "Hace tiempo dije: 'Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania'. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo", afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.

| etiquetas: trump , putin , ucrania , guerra
3 1 0 K 42 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 42 actualidad
#1 Grahml *
Y por esto Putin se va a comer con patatas a Trump, y Trump otra vez a a empezar a jurar y perjurar que va a soltar bombas atómicas como loco cuando vea que le ha tomado como estúpido, otra vez.

Porque Putin es más inteligente que Trump (algo que no es difícil en absoluto) y sólo dice lo que Trump quiere oir para ganar más tiempo y continuar con su objetivo, que no tiene nada que ver con lo que EEUU quiera, independientemente de quién sea presidente del país.

La egolatría de Trump, va a llevar a EEUU a una de las épocas de mayor decadencia y vergüenza de su historia.

Del nivel del asalto al Capitolio.
3 K 52
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Tanto te digo esto como te digo lo contrario. Palabra de vendedor de coches usados mentiroso compulsivo.
0 K 14
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
La declaración de Putin: “Puedo confirmar que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si Trump fuera presidente.” es parte del acuerdo firmado entre Putiin y Trump. Se va llevar a un fin de la guerra, donde EE.UU. va hacer concesiones a Rusia, eso es un fracaso para EE.UU., Europa y la OTAN, y por lo tanto Trump quiere que se deje claro que está no es su guerra, que el es el hombre de la paz., el error fue de Bien.
0 K 14
#4 Grahml *
#2 ¿Estás siendo irónico o hablas en serio?

No es "raro". A Putin le suda la polla quién gobierna en EEUU.

Y me resulta altamente ingenuo que a estas alturas, el personal aún no sea capaz de ver esta realidad.

Sí claro, Putin va a decir a Trump y a todo el mundo lo que de verdad considera.

Desde luego.


xD

(madre mía, qué percal)

#5 Exacto. Básicamente ese es el mensaje. La maquinaria propagandística de Trump, tergiversará la realidad, como hace cuando despide a los…   » ver todo el comentario
0 K 19
#7 Grahml
#4 Añado, a Trump le va a salir mal todo esto, y todos los demás caeremos con él si no se le para los pies.

Nota: Nadie le está parando los pies. El lameculismo de Rutte lo dice todo.
0 K 19
ipanies #2 ipanies
Es raro ver como un líder de la talla de Putin reconoce públicamente que un viejo le troleo de tal manera que se metió en una trampa mortal que le está costando cientos de miles de vidas de sus compatriotas y la constatación de su incapacidad y debilidad para aplastar a un ejercito claramente inferior de un país infinitamente corrupto.
Curiosas declaraciones o_o
0 K 12
#6 eipoc
#2 sienpre me sorprende leer cómo retorceis la realidad. Me recuerda al chiste del acusado que dice haber clavado a su víctima el cuchillo sin querer 40 veces.
0 K 10

menéame