Putin: “Puedo confirmar que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si Trump fuera presidente.”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que está "seguro" de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania. "Hace tiempo dije: 'Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania'. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo", afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.