Putin: “Puedo confirmar que la guerra en Ucrania nunca habría comenzado si Trump fuera presidente.”

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este viernes que está "seguro" de que, si su homólogo estadounidense, Donald Trump, hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania. "Hace tiempo dije: 'Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania'. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo", afirmó Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump.
| etiquetas: trump , putin , ucrania , guerra
Porque Putin es más inteligente que Trump (algo que no es difícil en absoluto) y sólo dice lo que Trump quiere oir para ganar más tiempo y continuar con su objetivo, que no tiene nada que ver con lo que EEUU quiera, independientemente de quién sea presidente del país.
La egolatría de Trump, va a llevar a EEUU a una de las épocas de mayor decadencia y vergüenza de su historia.
Del nivel del asalto al Capitolio.
No es "raro". A Putin le suda la polla quién gobierna en EEUU.
Y me resulta altamente ingenuo que a estas alturas, el personal aún no sea capaz de ver esta realidad.
Sí claro, Putin va a decir a Trump y a todo el mundo lo que de verdad considera.
Desde luego.
(madre mía, qué percal)
#5 Exacto. Básicamente ese es el mensaje. La maquinaria propagandística de Trump, tergiversará la realidad, como hace cuando despide a los… » ver todo el comentario
Nota: Nadie le está parando los pies. El lameculismo de Rutte lo dice todo.
Curiosas declaraciones