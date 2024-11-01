Putin otorga la ciudadanía rusa a la exasistente de Biden que lo acusó de acoso sexual cuando era senador

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha otorgado este lunes la ciudadanía rusa a la estadounidense Tara Reade, que acusó en 2020 de acoso sexual al entonces mandatario de EEUU, Joe Biden, cuando ella trabajaba como asistente suya. El correspondiente decreto ha sido publicado en el portal de informaciones legales del Estado ruso. Tara Reade, de 61 años y exiliada en Rusia desde 2023, acusó a Biden de abusar sexualmente de ella en los años 90, cuando ella tenía 29 años.