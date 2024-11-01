Putin ofrece a Zelensky un acuerdo sobre las elecciones [inglés]

“Estamos dispuestos a considerar formas de garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania, al menos absteniéndonos de realizar ataques en el interior del país el día de la votación” bajo ciertas condiciones, dijo el presidente. El presidente ruso insistió en que se debe permitir participar a los entre 5 y 10 millones de ciudadanos ucranianos que actualmente viven en Rusia.