Putin ofrece a Zelensky un acuerdo sobre las elecciones [inglés]

“Estamos dispuestos a considerar formas de garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania, al menos absteniéndonos de realizar ataques en el interior del país el día de la votación” bajo ciertas condiciones, dijo el presidente. El presidente ruso insistió en que se debe permitir participar a los entre 5 y 10 millones de ciudadanos ucranianos que actualmente viven en Rusia.

Barney_77 #1 Barney_77
Jajajajajaja, los ucranianos que "viven" en Rusia.... Si es que hay que reirse.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#1 En realidad todos los ucranianos deberian tener derecho a votar independientemente de donde vivan.

Otra cosa es que haya algun candidato que se postule a favor de negociar con Rusia acabar la guerra sin que sufra un "accidente".
Spirito #3 Spirito *
Los dirigentes europeos y de EEUU se están forrando a corrupción con el dinero que dan al corrupto régimen de Zelenski (guiño, guiño)

Mientras sigan trincando unos y otros continuará la guerra, continuarán los discursos delirantes, continuarán tensando y cruzando líneas rojas.

La ciudadanía debe salir ya a la calle o esos degenerados nos llevan, poco a poco, a la ruina y/o a una escalada impredecible.

Rusia (que fue nuestro mejor socio europeo comercial) está dando garantías... pero no escuchan.
suppiluliuma #5 suppiluliuma
#3 Efectivamente, continuarán los discursos delirantes:

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo

Spirito #7 Spirito
#6 Y tú un demócrata de toda la vida. xD

No sé, monta un circo o algo y le pides consejo al bufón Zelenski, que das la talla. xD
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#3 socio comercial de que?
En un mundo globalizado donde además Europa le interesa ser totalmente independiente energéticamente… el socio comercial es China

Rusia es el socio comercial de los que tenéis algo de nostalgia
Spirito #10 Spirito *
#9 Rusia es Europa. Rusia no es nada sin Europa ni Europa sin Rusia. También, por supuesto, los ingleses.

Sé que lo que digo es un sueño nada más, pero es lo que debería ser y seríamos muy poderosos si respetamos además al resto. Win win.

Espero que Rusia se una a la UE y, tal vez así, ojalá, podamos levantar cabeza como otra potencia en colaboración con el resto de potencias.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Y las urnas además estarán democráticamente protegidas por soldaditos verdes
#2 Shoemaker
No digas más, el propio Putin llevará él mismo a Kiev las sacas de votos de los 10 millones de ucranianos en Rusia. Que Koldo, Cerdán y Leire le han estado aconsejando para organizar la logística :troll:
