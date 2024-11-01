Putin ofrece a Zelensky un acuerdo sobre las elecciones [inglés]

“Estamos dispuestos a considerar formas de garantizar la seguridad durante las elecciones en Ucrania, al menos absteniéndonos de realizar ataques en el interior del país el día de la votación” bajo ciertas condiciones, dijo el presidente. El presidente ruso insistió en que se debe permitir participar a los entre 5 y 10 millones de ciudadanos ucranianos que actualmente viven en Rusia.
Otra cosa es que haya algun candidato que se postule a favor de negociar con Rusia acabar la guerra sin que sufra un "accidente".
Mientras sigan trincando unos y otros continuará la guerra, continuarán los discursos delirantes, continuarán tensando y cruzando líneas rojas.
La ciudadanía debe salir ya a la calle o esos degenerados nos llevan, poco a poco, a la ruina y/o a una escalada impredecible.
Rusia (que fue nuestro mejor socio europeo comercial) está dando garantías... pero no escuchan.
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas ocasiones y lo
- AfD pro-Russia movement
- Far-right German politicians accused of pro-Putin ‘propaganda trip’
- Germany's far-right AfD lawmakers visit Moscow
No sé, monta un circo o algo y le pides consejo al bufón Zelenski, que das la talla.
En un mundo globalizado donde además Europa le interesa ser totalmente independiente energéticamente… el socio comercial es China
Rusia es el socio comercial de los que tenéis algo de nostalgia
Sé que lo que digo es un sueño nada más, pero es lo que debería ser y seríamos muy poderosos si respetamos además al resto. Win win.
Espero que Rusia se una a la UE y, tal vez así, ojalá, podamos levantar cabeza como otra potencia en colaboración con el resto de potencias.