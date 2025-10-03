edición general
Putin elogia a Trump pero advierte de que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev podría dañar la relación

Putin elogia a Trump pero advierte de que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev podría dañar la relación

El presidente Putin elogió a su homólogo estadounidense por sus esfuerzos para ayudar a negociar la paz en Ucrania, pero advirtió de que suministrar misiles de largo alcance a Kiev dañaría las relaciones entre Washington y Moscú.

ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Pues ya sabes Vladimir, te largas de Ucrania y solucionado
Ya luego os podéis de putas juntos si eso, aunque Epstein ya no esté
Yorga77 #2 Yorga77
Que sea "amigo" de Trump debería poner en guardia a los vendidos de la UE. :-(
Mangione #4 Mangione
#2 La comisión europea es un nido de traidores fascistas... Aquí todo el mundo va a por la pasta. No hay ideas ni valores, sólo fascismo rampante.
Yorga77 #5 Yorga77
#4 Ha veces pienso en la revolución francesa y pienso que no seria un trabajo de carpintería y metalurgia muy complicado fabricar un nivelador de cuellos. :troll:
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Seguramente los franceses tengan aún unos cuantos funcionales. Dejaron de utilizarlo hace menos de 50 años.
#9 arreglenenlacemagico
#5 si no tienen ni ideas ni valores , porque iban a ser fascistas? es comentario de groucho marx
Yorga77 #13 Yorga77
#9 si no tienen ni ideas ni valores , porque "no" iban a ser fascistas? Esta es la frase correcta.
#6 PerritaPiloto
#4 Y a veces ni fascismo ni sionismo. Solo bolsas de deporte con billetes o viajes a gastos pagados. Y algunos con eso y menos ya tienen la ideología que les diga quién paga.
Priorat #14 Priorat *
#4 Que sarta de gilipolleces.

A algunos les iría muy bien que Trump dejase de ser super amigui de Putin para salir de la disonancia cognitiva en el que han entrado desde que está en la Casa Blanca.
ipanies #11 ipanies
Que enemigos más amistosos oigan!!! Que si uno suministra a un tercero cosas que hacen pupa a soldados y civiles rusos puede que el líder ruso se enfade un poquito...
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Pues que se los envien con mensajes de cariño
#7 PerritaPiloto
Otro que sabe que puede adular a Trump y que eso le da tiempo o le permite hacer negocios.
#10 arreglenenlacemagico
tic tac putin te han cazado el petrolero haciendo el eurotour , me imagino que ahora los gobiernos pro democraticos que apoyan a ucrania daran ciertas fotos de satelite , ya que supuestamente va a haber a finales de mes 100 flamingos asi que terminaran en un puente que yo me se , en las refinerias que faltan para el carton de bingo , se caera el refinamiento a minimos , colapsara y alguien terminara con los pies colgando , kasparov presidente!!
#12 kondnado
La venta de armas a Ucrania beneficia a Rusia, que tiene mayor capital para comprarlas o fabricarlas. Le perjudicaría si se las regalase.
