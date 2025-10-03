Putin elogia a Trump pero advierte de que el suministro de misiles Tomahawk a Kiev podría dañar la relación

El presidente Putin elogió a su homólogo estadounidense por sus esfuerzos para ayudar a negociar la paz en Ucrania, pero advirtió de que suministrar misiles de largo alcance a Kiev dañaría las relaciones entre Washington y Moscú.
Ya luego os podéis de putas juntos si eso, aunque Epstein ya no esté
A algunos les iría muy bien que Trump dejase de ser super amigui de Putin para salir de la disonancia cognitiva en el que han entrado desde que está en la Casa Blanca.