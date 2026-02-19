edición general
Puntos de recarga en los "bordillos": las pruebas reales muestran el potencial y los retos de esta alternativa

No todo el mundo tiene lugar donde cargar cada día su coche eléctrico. Hablamos de una plaza fija donde dejar el coche por las noches. Es por eso que para popularizar la movilidad eléctrica hacen falta alternativas para los muchos que no tienen una plaza. Tanto carga rápida, como sobre todo carga lenta donde alternativas como los puntos en los bordillos son una opción muy válida y poco intrusiva en las ciudades. La idea suena sencilla, pero puede cambiar muchas cosas en nuestras ciudades. Los cargadores integrados en los bordillos desarrollado

reithor #1 reithor
Cuidado, que los bordillos son el enemigo número 1 de los alcaldes meros de mente.
Lerena #3 Lerena
Y cuando llueva fuerte y se formen charcos ? La electricidad y el agua son malos compañeros.
#2 PerritaPiloto
Por eso debe ser que no venico sobre siempre las ruedas al bordillo. Seguro.
