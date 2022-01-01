edición general
La punta del iceberg: cómo los delincuentes sexuales extranjeros encuentran refugio en Israel (Haaretz 2022) [ENG]

Cuando la ministra del Interior, Ayelet Shaked, anunció que no concedería la ciudadanía israelí al delincuente sexual convicto, el rabino Baruch Lanner, hubo celebración y alivio entre las mujeres que viven en Israel y que dicen haber sido víctimas de su acoso en Estados Unidos. Sin embargo, los vítores se vieron frenados por la realidad de los hechos. “Hay algunos fiscales en Estados Unidos que ni siquiera se molestan en solicitar la extradición de Israel para delincuentes de abuso sexual porque, según su experiencia, Israel no lo hará”.

smilo
Solo los sexuales? Esos que se hacen llamar colonos y van expulsando de sus casas y matando a los gazaties que son? Además de delincuentes, hijos de puta, una persona normal no hace eso.
0 K 12
casicasi
Israel es pederesta-friendly. Además de infanticidio-friendly.
0 K 11

