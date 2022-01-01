La punta del iceberg: cómo los delincuentes sexuales extranjeros encuentran refugio en Israel (Haaretz 2022) [ENG]

Cuando la ministra del Interior, Ayelet Shaked, anunció que no concedería la ciudadanía israelí al delincuente sexual convicto, el rabino Baruch Lanner, hubo celebración y alivio entre las mujeres que viven en Israel y que dicen haber sido víctimas de su acoso en Estados Unidos. Sin embargo, los vítores se vieron frenados por la realidad de los hechos. “Hay algunos fiscales en Estados Unidos que ni siquiera se molestan en solicitar la extradición de Israel para delincuentes de abuso sexual porque, según su experiencia, Israel no lo hará”.