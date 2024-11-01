edición general
17 meneos
18 clics
À Punt niega a elDiario.es el acceso a sus imágenes del 29 de octubre para un documental sobre Mazón y la DANA

À Punt niega a elDiario.es el acceso a sus imágenes del 29 de octubre para un documental sobre Mazón y la DANA  

Eldiario llevaba semanas negociando la adquisición de imágenes y ya se habían intercambiado presupuestos. Cuando se esperaba cerrar el precio final de los derechos de emisión, À PUNT denegaba el acceso porque ‘forman parte de un procedimiento judicial en curso.

| etiquetas: dana , pp , mazon , valencia
14 3 4 K 56 actualidad
3 comentarios
14 3 4 K 56 actualidad
emmett_brown #2 emmett_brown
Alerta: envío que boosterfelixea.
1 K 26
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En este otro vídeo se ve como la extrema derecha y sionistas se juntan para tirar a gente de aquí de sus casas. x.com/PabloIglesias/status/1980918877065560224

Vox y la extrema derecha, israel están en contra del cambio climático, porque disminuye la especulación, turismo y demás

Vox obliga al PP en Valencia a borrar todo rastro de cambio climático valenciaplaza.com/valenciaplaza/valencia/catala-cede-ante-vox-y-borra-

¿Quién pudo presionar a Mazón para que no diera la alerta el 29 de octubre? Sergi Pitarch, periodista: "Más que la DANA, lo que preocupaba a la Generalitat era no alarmar demasiado a la población porque venía un puente” www.meneame.net/m/actualidad/sergi-pitarch-periodista-mas-dana-preocup
0 K 20
#3 pirat *
Pero no tienen nada que esconder, su actuación fue ejemplar, con ello se comprometería la seguridad nazianal...
0 K 8

menéame