Los pumas están empezando a cazar pingüinos en la Patagonia
Tras décadas sin grandes depredadores terrestres, los pingüinos colonizaron la costa patagónica. Hoy, el regreso del puma está generando una relación depredador-presa nunca antes documentada.
etiquetas
pingüinos
pumas
patagonia
