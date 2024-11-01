edición general
Los pumas están empezando a cazar pingüinos en la Patagonia

Tras décadas sin grandes depredadores terrestres, los pingüinos colonizaron la costa patagónica. Hoy, el regreso del puma está generando una relación depredador-presa nunca antes documentada.

