El Puerto de Vigo estrena electrolinera portátil de carga rápida con baterías recicladas

El Puerto de Vigo lanza carga rápida con baterías recicladas en el muelle de Bouzas con un proyecto piloto que podría cambiar la forma en que se despliega la movilidad eléctrica en entornos con infraestructuras limitadas. El sistema de la empresa gallega Little Energy, denominado Green Charge Flex, consiste en un contenedor equipado con baterías procedentes de vehículos eléctricos que ya han sido retiradas de su uso original. La principal ventaja del sistema es que evita la necesidad de instalar conexiones de alta tensión, que requieren ob...