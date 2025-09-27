edición general
El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

Los 18 trabajadores portuarios controlaban el tránsito de la droga entre los narcos suramericanos y los compradores del Este de Europa. Un grupo de policías infiltrados ayudó a desmantelar la mayor red criminal de la historia en un puerto a nivel europeo. El puerto de Valencia, que ha movido 2.833.919 contenedores en los seis primeros meses del año, se había convertido en un verdadero coladero de la cocaína que llega procedente de Suramérica. La Policía Nacional ha conseguido desarticular una importante red dirigida por el ‘Cartel de los.......

3 comentarios
Es lo que tiene permitir estos gremios cerrados, como en la judicatura, en la que ellos deciden quien entra y quien no haciendo valer su capacidad de presión y boicot.
Se trata de la mayor redada antidroga de la historia en un puerto a nivel europeo, con 81 detenidos, entre ellos 18 trabajadores portuarios. La red controlaba toda la infraestructura, desde la estiba hasta el transporte para introducir en España toneladas de cocaína y blanquear los beneficios.
