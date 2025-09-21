A puerta cerrada, nuestros principales directores ejecutivos dicen que Trump es malo para los negocios y que es hora de convertir a Estados Unidos en Estados Unidos nuevamente [EN]

Importantes CEOs de empresas, principalmente republicanos, cada vez se preguntan más quién se beneficia realmente de la vorágine de caos, miedo y confusión que ha creado Trump intencionalmente. Las políticas no están funcionando y temen que estén socavando un sistema económico que tardó décadas en construirse y que durante mucho tiempo ha beneficiado a Estados Unidos más que a cualquier otro país, todo con el único objetivo de obtener beneficios a corto plazo. El sentimiento generalizado contradice directamente los homenajes de “Estimado Líder”
| etiquetas: ee.uu. , grandes empresas , ceos , ejecutivos , fortune 500 , donald trump
Como en 1945 ... los industriales empiezan a sospechar que ese candidato que apoyaron en el 33 no era el adecuado. Lo mismo pasa con Trump.
Hay sitio en el descapotable para los dos.
Y si hace falta, se puede llevar un bus turístico de los que pasean por España con todos los mandamases MAGA.
¿y quien lo controla? Trump se ha cargado a cualquiera medianamente sensato.
Ojalá sea así ... pero el nivel de zumbadura que hay por ahí deja al Joker como un moderado.
Así que tan malo para sus negocios no será.
"Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga “ya” a los enemigos del presidente de EE UU"
elpais.com/internacional/2025-09-21/trump-ordena-en-redes-sociales-a-s
Puede ser que pases a ser considerado enemigo .
Creo que saben que a este tio se la suda tanto la ley y cualquier otra cosa que temen un embargo total y que le metan a los marines en casa.
MAAA
Ahora imaginad un mitin y todos gritándolo