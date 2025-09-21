edición general
A puerta cerrada, nuestros principales directores ejecutivos dicen que Trump es malo para los negocios y que es hora de convertir a Estados Unidos en Estados Unidos nuevamente [EN]

A puerta cerrada, nuestros principales directores ejecutivos dicen que Trump es malo para los negocios y que es hora de convertir a Estados Unidos en Estados Unidos nuevamente [EN]

Importantes CEOs de empresas, principalmente republicanos, cada vez se preguntan más quién se beneficia realmente de la vorágine de caos, miedo y confusión que ha creado Trump intencionalmente. Las políticas no están funcionando y temen que estén socavando un sistema económico que tardó décadas en construirse y que durante mucho tiempo ha beneficiado a Estados Unidos más que a cualquier otro país, todo con el único objetivo de obtener beneficios a corto plazo. El sentimiento generalizado contradice directamente los homenajes de “Estimado Líder”

Comentarios destacados:    
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Va siendo hora de llevar a Trump a Dallas, a dar un paseo en descapotable por Elm Street.

Como en 1945 ... los industriales empiezan a sospechar que ese candidato que apoyaron en el 33 no era el adecuado. Lo mismo pasa con Trump.
4
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues si creen que Trump es malo, Vance no es mucho mejor xD
3
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Hay sitio en el descapotable para los dos. xD

Y si hace falta, se puede llevar un bus turístico de los que pasean por España con todos los mandamases MAGA.
1
Eibi6 #6 Eibi6
#2 yo creo que la diferencia es que Vance aunque él sea "peor", sería controlable no tendría carta blanca para hacer lo que le da la gana como Trump
1
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

¿y quien lo controla? Trump se ha cargado a cualquiera medianamente sensato.
0
Eibi6 #13 Eibi6
#7 eso por un lado, pero por otro los medio sensatos que quedan en él Congreso se tienen que disfrazar también de trumpianos, igualmente dudo que él TS le ría las gracias a cualquier otro que no sea Trump
0
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#13

Ojalá sea así ... pero el nivel de zumbadura que hay por ahí deja al Joker como un moderado.
2
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Mientras tanto, de puertas para afuera no paran de donarle morteradas de dinero y comerle los huevos en público.

Así que tan malo para sus negocios no será.
2
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 más los obsequios dorados en la sala oval cuando van allá
1
SMaSeR #9 SMaSeR *
#3 Es que si lo dices a puerta abierta y no pasas por el aro :

"Trump ordena en redes sociales a su fiscal general que persiga “ya” a los enemigos del presidente de EE UU"
elpais.com/internacional/2025-09-21/trump-ordena-en-redes-sociales-a-s

Puede ser que pases a ser considerado enemigo xD.

Creo que saben que a este tio se la suda tanto la ley y cualquier otra cosa que temen un embargo total y que le metan a los marines en casa.
2
#14 Eukherio
#3 En economía a veces ocurre que te dan todo lo que pides y terminas palmando pasta porque tu propuesta era una mierda pinchada en un palo. Pueden pasarse el día haciéndole la pelota, ver que les conceden todo, repasar los números y entender que igual no tienen ni puta idea.
0
Torrezzno #15 Torrezzno *
Make América América Again

MAAA

Ahora imaginad un mitin y todos gritándolo  media
1
#12 bacilo
Si lo dijeran en público serían purgados por este Stalin rubio y cantamañanas.
1
#8 pozz
Queda un año y poco para las elecciones mid term... se van a votar los 435 congresistas y 33 de los 100 senadores... y todo apunta a que Trump se va a llevar una hostia a mano abierta.
0
#10 Eukherio
#8 Hombre, los demócratas en su mayoría se han limitado a esperar a ver si les toca el gordo con alguna cagada. No sé yo si les perjudicará tal nivel de pasividad.
1
#11 solojavi
#8 Lo que demostrará que hay una conspiración judeomasónica y reafirmará que van por el buen camino :troll:
0

