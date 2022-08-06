edición general
4 meneos
20 clics
La puerta alquímica de Villa Palombara, el lugar más misterioso de Roma

La puerta alquímica de Villa Palombara, el lugar más misterioso de Roma

La Villa Palombara, situada en el espacio que hoy ocupa la Piazza Vittorio Emanuelle II en Roma, fue construida en el s. XVI. Tan sólo la denominada Puerta Alquímica o Puerta Mágica nos recuerda el esplendor de lo que algún día fue el punto de encuentro de numerosos intelectuales y estudiosos de disciplinas, como la alquimia o la astrología. Entre ellos, muy probablemente el excéntrico jesuita Athanasius Kircher, el astrónomo y matemático Giovanni Cassini y, con toda seguridad, la más ilustre de sus visitantes, la reina Cristina de Suecia.

| etiquetas: roma , alquimia , puerta , villa palombara
3 1 0 K 48 cultura
sin comentarios
3 1 0 K 48 cultura

menéame