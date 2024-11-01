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Puente pone en su sitio a Ayuso tras su crítica al Gobierno con la crisis del hantavirus: “Habría un protocolo...”
Si ella estuviera al mando habría ya un protocolo para que Tripulación y pasajeros fuesen abandonados a su suerte en el mar.
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#1
laruladelnorte
Para Ayuso, lo que no le parece “de recibo”, es “el descontrol que hay dentro de ese gobierno, es algo que venimos sufriendo todos los españoles desde hace ya muchísimo tiempo”.
No como ellos que cuando hay una catástrofe lo bordan...¡Hay que joderse!
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#2
Io76
Esto lo arregla Ayuso dejándolos morir a todos dentro del barco sin atención médica.
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#5
D303
#2
Como que dentro del barco? a un bote y sin remos.
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#7
salteado3
#2
Total iban a morir igual... ¿son muy mayores? (doble combo)
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#3
pajarolococs
Total, van a morir igual
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#4
okeil
Es en Madrid porque llevarse el Gomez Ulla a otro lado es un poco complicado, para la próxima lo montamos en una autocaravana y ya lo pondremos donde a la gilipollas de la fruta le parezca ...
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#6
NeuronaSur
Osama Puente es lo más lamentable de la actualidad política. Mucho pico y poca pala.
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No como ellos que cuando hay una catástrofe lo bordan...¡Hay que joderse!