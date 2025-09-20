El puente con más historia de Sarajevo

Se considera el 5 de abril de 1992 como la fecha en la que se inició el asedio de Sarajevo. Ante los movimientos de tropas del ejército Yugoslavo, una muchedumbre de cincuenta mil personas sin distinción de etnias ni religiones recorrió los márgenes del río para protestar contra la inminente guerra. Francotiradores serbios ocultos en el hotel Holiday Inn dispararon contra la muchedumbre desarmada, asesinando a seis personas. Las primeras en caer fueron dos mujeres, una estudiante de 23 años (Suada Dilberovic) y una funcionaria del parlamento.