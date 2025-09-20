edición general
4 meneos
17 clics
El puente con más historia de Sarajevo

El puente con más historia de Sarajevo

Se considera el 5 de abril de 1992 como la fecha en la que se inició el asedio de Sarajevo. Ante los movimientos de tropas del ejército Yugoslavo, una muchedumbre de cincuenta mil personas sin distinción de etnias ni religiones recorrió los márgenes del río para protestar contra la inminente guerra. Francotiradores serbios ocultos en el hotel Holiday Inn dispararon contra la muchedumbre desarmada, asesinando a seis personas. Las primeras en caer fueron dos mujeres, una estudiante de 23 años (Suada Dilberovic) y una funcionaria del parlamento.

| etiquetas: sarajevo , puente
3 1 0 K 51 cultura
2 comentarios
3 1 0 K 51 cultura
Torrezzno #2 Torrezzno *
Sarajevo es una ciudad que merece mucho la pena visitar, una mezcla de culturas y religiones muy interesante, con un buen guía local que te explique bien el conflicto. Una fotito mía del estado de muchos edificios  media
1 K 30
pepel #1 pepel
¿Le habéis enviado el enlace a IDA?
0 K 18

menéame