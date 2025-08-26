El puente más alto del mundo completa la prueba de carga en Guizhou, China  

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, situado en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, y que se convertirá en el más alto del mundo, completó este lunes una prueba de carga clave.La prueba de carga, considerada el paso final antes de la apertura al tráfico, incluyó ensayos estáticos y dinámicos. Para ello, el equipo colocó 96 camiones en puntos designados de la cubierta, en diferentes lotes, con el objetivo de medir el desplazamiento y la tensión en el tramo principal, las torres, los cables y los tirantes.