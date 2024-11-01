Pueden surgir amenazas estructurales invisibles para la seguridad y la descarbonización a medida que se eliminan gradualmente los sistemas de energía fósil [EN]

Se ha prestado poca atención a los sistemas de energía fósil tradicionales y al riesgo de colapso de la disponibilidad del servicio a medida que elementos específicos de las infraestructuras fósiles alcanzan lo que denominamos "escala mínima viable", un nivel de rendimiento más allá del cual las infraestructuras físicas, financieras y de gestión existentes ya no pueden operar eficazmente como se espera; creando un problema hasta que los sistemas de reemplazo estén listos para dar servicio a los usuarios restantes
Ahora toca cambiar toda la base de nuestra civilización y hay, en general, cero ganas. Nos entrarían las prisas si enpiezan a morir millones de personas en países occidentales por las consecuencias del cambio climático. (África, asia y Sudamérica nos importan un carajo en el fondo) y para entonces medio planeta estará en guerra por alimentos, agua o energía.