Pueden surgir amenazas estructurales invisibles para la seguridad y la descarbonización a medida que se eliminan gradualmente los sistemas de energía fósil [EN]

Se ha prestado poca atención a los sistemas de energía fósil tradicionales y al riesgo de colapso de la disponibilidad del servicio a medida que elementos específicos de las infraestructuras fósiles alcanzan lo que denominamos "escala mínima viable", un nivel de rendimiento más allá del cual las infraestructuras físicas, financieras y de gestión existentes ya no pueden operar eficazmente como se espera; creando un problema hasta que los sistemas de reemplazo estén listos para dar servicio a los usuarios restantes