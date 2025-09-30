edición general
Pueden irse y ahí se les acaba el rango y el futuro", dice Trump ante altos mandos militares en Quantico, Virginia

Pueden irse y ahí se les acaba el rango y el futuro”, dice Trump ante altos mandos militares en Quantico, Virginia  

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio este martes en Quantico, Virginia, un discurso ante cientos de altos mandos militares. Permanecieron en silencio durante gran parte de la alocución, salvo unos pocos momentos de risas o aplausos dispersos. El mandatario bromeó diciendo que cualquiera que no apreciara su mensaje podría irse y renunciar. "Si no les gusta lo que digo, pueden irse de la sala y ahí se les acaba el rango y ahí se va su futuro", dijo entre risas.

Yorga77 #1 Yorga77
Dejo un enlace en el discurso completo que yo no he tenido estomago para tanta tontería y amenazas. www.youtube.com/watch?v=Op_LenXhsLM
Gry #3 Gry
#1 Bonus track, el discurso del Secretario de Guerra anterior al de Trump: www.youtube.com/live/rKvB9g6A9o4
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 lo del título de Secretario del Departamento de Guerra mola. Queda muy guay en tu cv xD
Gry #12 Gry
#5 #6 Yo estoy flipando. Hitler en el Reichstag sonaba más moderado y "políticamente correcto" que esto.
Yorga77 #6 Yorga77
#3 Increíble el asco que dan oye.
#8 XXguiriXX *
#1 Por un lado, alivio, cagadas estilo Trump como soy lo mejor del mundo, ojalá me den el premio Nobel a la paz, aunque no lo quiero, pero ojalá me lo den xD Yo he parado varias guerras, como la que iba a haber entre India y Paquistán... Ojalá siga y termine así por el bien de la humanidad.
Yorga77 #10 Yorga77
#8 Increíble la envidia que le tiene a Obama este sujeto, solo porque le dieron el novel de la paz, "que no se merecía" parece que todo lo que hace a veces es un intento de sacar más la cabeza que el. Lo ironico que Obama nunca a pensado de el más que es un idiota con suerte.
#13 XXguiriXX
#10 Tiene envidia a todos y a todo, tb habló mal de Biden, supongo que le tiene odio atroz por haberle ganado las elecciones. Es el mayor ególatra que he visto en mi vida. Sugiere que el próximo avión militar se llame F47 porque él es el presidente número 47 xD :wall: De locos.
placeres #15 placeres *
#1 En versión original... para escuchar al abuelo gaga
www.youtube.com/live/ZmPy_PHhyi8?si=r0zUr03zo-cvvQ_E&t=4888

Se esta dirigiendo como un lunatico a la puñetera cupula militar, con un buen porcentaje de la elite intelectual de USA. esas risas de fondo con los chistes malos, me ponen muy muy nervioso al menos no han hecho el Führereid el juramento al Furher por ahora.
aruleno #2 aruleno
Va a calzón quitao.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Joder cada día que pasa la situación se vuelve más grotesca y penosa xD
PsySkeletor #7 PsySkeletor *
Dios está loco.
Me encanta como está destruyendo eeuu desde dentro.
#9 Hynkel
#7 Si no se le opone el propio EEUU, entonces Trump no es que esté destruyendo algo. Sólo sería el síntoma y el reflejo de problemas más profundos del propio país.

Un solo tipo no hunde el pais si no tiene una legión de incondicionales y una masa indiferente o acobardada.

Por mí debería hacerse otro Mussolini.
Herumel #14 Herumel
#7 Remember. Tienen bombas nucleares y unas ganas enormes de utilizarlas. cualquier dia, por qué compres chips chinos, con una de ellas evaporan Talavera, Mieres o Águilas y te dicen... Primer aviso, ¿y entonces que?
Andreham #11 Andreham
Empiezo a pensar que tiene que hacer todo ésto para que no lo maten.

Ahora mismo está haciéndose tan villano que matarlo causaría un resquebrajo brutal en el país y una guerra civil bastante seria.

Es simplemente demasiado peligroso quitárselo de encima, sobretodo mientras China esté fuerte; aunque Rusia esté "ocupada".
