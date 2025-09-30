Pueden irse y ahí se les acaba el rango y el futuro”, dice Trump ante altos mandos militares en Quantico, Virginia  

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio este martes en Quantico, Virginia, un discurso ante cientos de altos mandos militares. Permanecieron en silencio durante gran parte de la alocución, salvo unos pocos momentos de risas o aplausos dispersos. El mandatario bromeó diciendo que cualquiera que no apreciara su mensaje podría irse y renunciar. "Si no les gusta lo que digo, pueden irse de la sala y ahí se les acaba el rango y ahí se va su futuro", dijo entre risas.