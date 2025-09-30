Pueden irse y ahí se les acaba el rango y el futuro”, dice Trump ante altos mandos militares en Quantico, Virginia  

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio este martes en Quantico, Virginia, un discurso ante cientos de altos mandos militares. Permanecieron en silencio durante gran parte de la alocución, salvo unos pocos momentos de risas o aplausos dispersos. El mandatario bromeó diciendo que cualquiera que no apreciara su mensaje podría irse y renunciar. "Si no les gusta lo que digo, pueden irse de la sala y ahí se les acaba el rango y ahí se va su futuro", dijo entre risas.
| etiquetas: trump , ante , altos , mandos , militares , quantico , virginia
www.youtube.com/live/ZmPy_PHhyi8?si=r0zUr03zo-cvvQ_E&t=4888
Se esta dirigiendo como un lunatico a la puñetera cupula militar, con un buen porcentaje de la elite intelectual de USA. esas risas de fondo con los chistes malos, me ponen muy muy nervioso al menos no han hecho el Führereid el juramento al Furher por ahora.
Me encanta como está destruyendo eeuu desde dentro.
Un solo tipo no hunde el pais si no tiene una legión de incondicionales y una masa indiferente o acobardada.
Por mí debería hacerse otro Mussolini.
Ahora mismo está haciéndose tan villano que matarlo causaría un resquebrajo brutal en el país y una guerra civil bastante seria.
Es simplemente demasiado peligroso quitárselo de encima, sobretodo mientras China esté fuerte; aunque Rusia esté "ocupada".