Pueden hackearte solo con escuchar lo que tecleas (y no es ciencia ficción)

La inteligencia artificial ha permitido que un atacante pueda utilizar el espectrograma de un usuario al teclear, pudiendo robar toda la información personal que escriba. Es lo que se conoce en ciberseguridad como ataque de canal lateral acústico, con la cual los actores maliciosos con acceso a tu micrófono podrían inferir lo que escribes mediante el golpeteo de cada tecla.
| etiquetas: cyberseguridad , hackeo , tecnología , inteligencia artificial
Me parece un buen consejo para que no puedan escuchar las teclas y así intentar deducir que estás escribiendo.
Porque una vez infectado meter un keylogger parece complicado.
Fuera de chistes, imagino que necesitarán bastante rato de sonidos para acabar deduciendo que sonido corresponde a cada tecla (imagino que por proporción de pulsaciones por tecla comparado con proporción de letras usadas en el idioma del juankeado), pero no explica nada el articulo.