¿Puede Ucrania ganar la guerra?

¿Puede Ucrania ganar la guerra?  

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que…”. Con este curioso y desconcertante arranque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introdujo esta semana un giro copernicano en su opinión sobre la guerra de Ucrania. En un mensaje colgado en su red social particular -Truth Social-, Trump hizo un nuevo vaticinio según el cual Ucrania no solo no se enfrenta a una derrota inevitable -hasta ahora, el mensaje oficial...

ucrania , ¿puede ganar ucrania la guerra contra rusia y sus aliados?
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Trump ahora dice que Ucrania no solo no se enfrenta a una derrota inevitable -hasta ahora, el mensaje oficial de la Casa Blanca-, sino que puede ganar la guerra y recuperar todos los territorios arrebatados por Moscú, incluyendo la península de Crimea (anexionada en 2014)
Si lo dice zanahorio, Ucrania esta jodida y la UE con ella.
Ripio #5 Ripio
Una pregunta muy muy estúpida.

En el supuesto casi imposible de que fuesen barriendo a los rusos estos no dudarían en soltar nukes tácticas.
Es una situación de todo o nada.
No pueden permitirse perder.

Por otra parte, todos los analistas coinciden en que dejando de lado la abrumadora escasez de soldados, ni tienen armamento, ni capacidades energéticas, ni económicas, ni nada de nada.
Si Europa entera se pone en economía de guerra podría apoyar.
Pero entonces se puede volver al punto uno:
las nukes.
Connect #6 Connect
Esa guerra está desangrando a los ucranianos y la economía europea. Con la crisis que tienen ahora muchos países, entre ellos Francia y Alemania, meterse en gastos de guerra puede ser una estocada final que tarden en salir. Y Trump está deseando eso porque le iría bien para la también tocadísima economía de los Estados Unidos. Solo espero que Sanchez aguante ahí y sepa aprovechar la situación para hacer que España siga creciendo en economía.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Eso no es lo importante...

Lo importante es: ¿Cuanto puede aguantar si Europa gasta un 5% de su PIB en armamento americano?
io1976 #3 io1976
Trump ha pasado de estar muy preocupado por la muerte de handsome guys a estar muy preocupado porque sean los euroimbéciles quienes paguemos su guerra proxy en Ucrania.
#8 Perrota
Ya lo hemos dicho muchas veces cuando Trump hablaba de terminar con la guerra. Si lo hace al día siguiente aparece muerto. El negocio es el negocio y no se toca.
#9 jaramero
No.

Trump trolea a todo el mundo y a veces dice lo que una parte de su electorado desea oír aunque sea mentira.

Ucrania no es de la ue ni la otan, Nos han metido ahí unos hdlgp para defender sus intereses a costa de hundir toda la economía europea.

Y lo peor es que, pase lo que pase, los civiles vamos a pagar la factura de la guerra y no vamos a ver ningún beneficio.
reithor #4 reithor
No parece. Como mucho llegar a un escenario donde cacarear que no has perdido, pero vamos, que van a recuperar hasta Crimea no es realista.
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
¿Puede ganar la guerra? Pues depende de cómo se mida. Recuperar todos los territorios no va a poder, si se mide así no va a ganar. Si se es razonable y, atendiendo a que se enfrenta, seguir existiendo aunque sea con una merma del 20% del territorio, si puede ganar.

Y el problema no es solo ese, no es solo ganar la guerra, es luego ganar la paz, y ese es otro tema mucho más complejo.
