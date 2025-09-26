¿Puede Ucrania ganar la guerra?  

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que…”. Con este curioso y desconcertante arranque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introdujo esta semana un giro copernicano en su opinión sobre la guerra de Ucrania. En un mensaje colgado en su red social particular -Truth Social-, Trump hizo un nuevo vaticinio según el cual Ucrania no solo no se enfrenta a una derrota inevitable -hasta ahora, el mensaje oficial...