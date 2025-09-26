¿Puede Ucrania ganar la guerra?  

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que…”. Con este curioso y desconcertante arranque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introdujo esta semana un giro copernicano en su opinión sobre la guerra de Ucrania. En un mensaje colgado en su red social particular -Truth Social-, Trump hizo un nuevo vaticinio según el cual Ucrania no solo no se enfrenta a una derrota inevitable -hasta ahora, el mensaje oficial...
Si lo dice zanahorio, Ucrania esta jodida y la UE con ella.
En el supuesto casi imposible de que fuesen barriendo a los rusos estos no dudarían en soltar nukes tácticas.
Es una situación de todo o nada.
No pueden permitirse perder.
Por otra parte, todos los analistas coinciden en que dejando de lado la abrumadora escasez de soldados, ni tienen armamento, ni capacidades energéticas, ni económicas, ni nada de nada.
Si Europa entera se pone en economía de guerra podría apoyar.
Pero entonces se puede volver al punto uno:
las nukes.
Lo importante es: ¿Cuanto puede aguantar si Europa gasta un 5% de su PIB en armamento americano?
Trump trolea a todo el mundo y a veces dice lo que una parte de su electorado desea oír aunque sea mentira.
Ucrania no es de la ue ni la otan, Nos han metido ahí unos hdlgp para defender sus intereses a costa de hundir toda la economía europea.
Y lo peor es que, pase lo que pase, los civiles vamos a pagar la factura de la guerra y no vamos a ver ningún beneficio.
Y el problema no es solo ese, no es solo ganar la guerra, es luego ganar la paz, y ese es otro tema mucho más complejo.