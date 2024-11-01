edición general
20 meneos
56 clics
Sí se puede “tocar” el monte, sí se puede coger una piña: desmontando bulos sobre incendios forestales

Sí se puede “tocar” el monte, sí se puede coger una piña: desmontando bulos sobre incendios forestales

Son afirmaciones que oigo constantemente, pero son falsas. Y es que la gestión de los incendios forestales no es cuestión de opiniones: hay normas jurídicas y competencias claras que definen cómo deben actuar las administraciones y cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos. La Ley 43/2003 de Montes no prohíbe limpiar, recoger frutos o hacer quemas. Al contrario: obliga a hacerlo dentro de una gestión forestal sostenible y la prevención de incendios.

| etiquetas: bulos , incendios , montes , prevención
14 6 1 K 181 Desinfórmame
8 comentarios
14 6 1 K 181 Desinfórmame
Feindesland #1 Feindesland
Imprescindible lectura. Deja muy claro dónde está cada cual.

Y por cierto: olos de Greenpeacen, en madrid. En los despchos.

Tienen razón en muchas cosas de lo que dicen y no ayudan NADA. Las dois cosas a la vez.
1 K 20
Uge1966 #7 Uge1966
#5 Creo que es como dices, depende de cada CCAA.
1 K 19
#6 mcfgdbbn3
A medias: no puedes ir al monte a hacer lo que te de la gana, por ejemplo, si vas a recoger setas en muchas zonas te van a pedir autorización y, por supuesto, que no vayas con un rastrillo.

Y me parece muy bien, la burocracia tiene que ser ágil, la soluciones de permitir todo no son buenas porque algunos se aprovechan.
0 K 12
Uge1966 #2 Uge1966
Cierto que no está prohibido, pero cierto también que algunas cosas de las permitidas tienen una burocracia excesiva en su tramitación.
0 K 11
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#2 como qué?
0 K 11
Uge1966 #4 Uge1966
#3 Por ejemplo, podar robles o encinas o pinos de tu finca... la quema de restos de poda... la recogida de setas de los montes de tu pueblo...
0 K 11
ElmaEscobar #5 ElmaEscobar *
#4 podar: llamar al guarda
Quemas: llamar al servicio que controle eso en tu comunidad(en euskadi era base gorria)
Recogidas de setas: depende de la ccaa es pagar y sacar un papel o nada

Se tardan 2 minutos en hacer cualquiera de esas gestiones. No es escusa

El único q puede tardar es el guarda, que son los que están sin personal y hasta el cuello
0 K 8
_3948 #8 _3948
¿Alguien he visto anuncios de se vende leña?esa leña sale del monte de la finca del vendedor de la del vecino y de la del monte publico,por supuesto que no tiene ningún permiso y nadie le ha dicho nunca que deje de hacerlo
0 K 6

menéame