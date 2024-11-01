¿Puede servir el código abierto para proteger la infraestructura digital de Europa?

La gobernanza del código abierto influye en quién se encarga del mantenimiento de los proyectos, quién establece las prioridades y quién ve satisfechas sus necesidades gracias al software. Europa corre el riesgo de depender de infraestructuras gestionadas por agentes externos cuyas decisiones puedan entrar en conflicto con sus objetivos económicos y de seguridad.
| etiquetas: código abierto , sistemas digitales , unión europea , software
Yo lo tengo claro: Europa tendría que tener liderazgo en los proyectos open source, y tener influencia para servir a sus intereses.
Pero bueno, tendremos dedicar a eso lo que Zanahorio nos deje después de comprarle el gas, las armas, el software propietario, los servicios digitales y la infraestructura de comunicaciones a él.
Tiene que ser auditable.