edición general
4 meneos
15 clics
¿Puede servir el código abierto para proteger la infraestructura digital de Europa?

¿Puede servir el código abierto para proteger la infraestructura digital de Europa?

La gobernanza del código abierto influye en quién se encarga del mantenimiento de los proyectos, quién establece las prioridades y quién ve satisfechas sus necesidades gracias al software. Europa corre el riesgo de depender de infraestructuras gestionadas por agentes externos cuyas decisiones puedan entrar en conflicto con sus objetivos económicos y de seguridad.

| etiquetas: código abierto , sistemas digitales , unión europea , software
3 1 0 K 32 tecnología
4 comentarios
3 1 0 K 32 tecnología
DrEvil #3 DrEvil
Para mí la pregunta sería la inversa: puede serlo el código cerrado? Y añado: y de potencias extranjeras?
Yo lo tengo claro: Europa tendría que tener liderazgo en los proyectos open source, y tener influencia para servir a sus intereses.

Pero bueno, tendremos dedicar a eso lo que Zanahorio nos deje después de comprarle el gas, las armas, el software propietario, los servicios digitales y la infraestructura de comunicaciones a él.
3 K 32
#4 power414
Lo que esta claro es que el código oculto no sirve.
Tiene que ser auditable.
1 K 12
#1 Klamp
Si, pero para SAP le vendría regular, así que...
0 K 8
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Pues todos con Odoo
0 K 13

menéame