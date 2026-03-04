edición general
¿Puede Irán convertirse en el Vietnam de Trump?

La guerra que el presidente estadounidense prometió resolver en cuatro semanas ya tensiona el Golfo, el petrodólar y la economía digital global: "Irán no es Venezuela". Se trata de una guerra de desgaste, híbrida y económicamente asimétrica. Y en ese terreno, sostiene, Estados Unidos parte con desventaja estructural. ¿Y si Trump no viera con malos ojos alargar una guerra que le sirviera para llevar al país en un estado de semi-excepción que le permitiera perpetuarse en el poder un tercer mandato?

#3 Pitchford
Interesante análisis. La verdad es que no soy muy optimista de que Irán pueda aguantar mucho tiempo el machaque de bombardeos al que le van a someter en cuanto dominen totalmente el espacio aéreo, pero todo puede pasar.
Skiner #1 Skiner *
Hay una pequeña diferencia en Iran no hay jungla ni Charlies...
Hay Ayatolas con turbantes que les favorecieron ponerse los Americanos en los 70 y ahora parece ser que molestan. :troll:
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#1 hay montañas.
Top_Banana #6 Top_Banana
Sí, siguiente pregunta.
JoseRvValjean #4 JoseRvValjean
No, ningún parecido 0, una paja mental
AntiTankie #2 AntiTankie
No, nadie enviará tropas y esta guerra terminará en poco tiempo. Además, Trump no tiene mucho tiempo antes de que lo detengan.
