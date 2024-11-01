edición general
¿Puede un hotel pedirme la copia del DNI para reservar? Esto es lo que dice la ley

Los hoteles suelen pedir tu DNI al gestionar la reserva, pero algunos piden una copia. Lo primero está permitido, pero, ¿es legal lo otro? Te lo contamos.

4 comentarios
angelitoMagno #4 angelitoMagno *
El estado pone obligaciones a los hoteles para poder tenernos a todos controlados y vigilados.
Y si los hoteles intentan buscar un método para agilizar el cumplir con estas obligaciones, pues multa.

Después que porqué cada vez más gente contraria al estado y sus normativas cada vez más asfixiantes ...
Connect #3 Connect *
Antes denunciar esto era complicado. Era la palabra del hotel contra la del cliente. Ahora ya hay cámaras en casi todos lados y hoteles. El abogado pide una copia al juez del registro de cámara si hay contradicción entre acusado y reclamante, y si se les ve quedarse el DNI y/o pasarlo por fotocopiadora, se les cae el pelo con indemnización incluida y pago de costas.

Mismo caso si una cajera pide abrir el bolso para husmear. Las cámaras delatan claramente como la trabajadora excede sus…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
No, y es peligroso. Pero se hace.
#2 Kikiru
sólo pueden pedirlo nada de copias, apuntar el dni y los datos y luego enviarlo al registro de la guardia civil al finalizar el día.
