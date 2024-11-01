·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10250
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
6607
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
4028
clics
La bici de Benjamín
3565
clics
China se mofa de EEUU tras exhibir su brutal poderío militar: "Si el Pentágono pidiera pizza y misiles DF-61, los DF-61 llegarían primero"
4198
clics
Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes
más votadas
371
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
548
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
244
Veterano estadounidense rompe el silencio sobre los crímenes de guerra israelíes [ENG]
365
Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)
504
Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
85
clics
¿Puede un hotel pedirme la copia del DNI para reservar? Esto es lo que dice la ley
Los hoteles suelen pedir tu DNI al gestionar la reserva, pero algunos piden una copia. Lo primero está permitido, pero, ¿es legal lo otro? Te lo contamos.
|
etiquetas
:
dni
,
hotel
,
reserva
4
1
0
K
44
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
angelitoMagno
*
El estado pone obligaciones a los hoteles para poder tenernos a todos controlados y vigilados.
Y si los hoteles intentan buscar un método para agilizar el cumplir con estas obligaciones, pues multa.
Después que porqué cada vez más gente contraria al estado y sus normativas cada vez más asfixiantes ...
1
K
28
#3
Connect
*
Antes denunciar esto era complicado. Era la palabra del hotel contra la del cliente. Ahora ya hay cámaras en casi todos lados y hoteles. El abogado pide una copia al juez del registro de cámara si hay contradicción entre acusado y reclamante, y si se les ve quedarse el DNI y/o pasarlo por fotocopiadora, se les cae el pelo con indemnización incluida y pago de costas.
Mismo caso si una cajera pide abrir el bolso para husmear. Las cámaras delatan claramente como la trabajadora excede sus…
» ver todo el comentario
0
K
11
#1
MoñecoTeDrapo
No, y es peligroso. Pero se hace.
0
K
10
#2
Kikiru
sólo pueden pedirlo nada de copias, apuntar el dni y los datos y luego enviarlo al registro de la guardia civil al finalizar el día.
0
K
5
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y si los hoteles intentan buscar un método para agilizar el cumplir con estas obligaciones, pues multa.
Después que porqué cada vez más gente contraria al estado y sus normativas cada vez más asfixiantes ...
Mismo caso si una cajera pide abrir el bolso para husmear. Las cámaras delatan claramente como la trabajadora excede sus… » ver todo el comentario