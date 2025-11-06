edición general
¿Qué es el pueblo? Mirar el arte (y la vida) desde abajo

A través de 23 museos, Aurora Fernández Polanco y Pablo Martínez rastrean en ‘En busca del pueblo’ la dinámica extractiva de la modernidad europea, un fenómeno que alcanza nuestros días.

