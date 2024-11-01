edición general
El pueblo francés toma las calles para frenar los recortes sociales

la consigna común fue rechazar un presupuesto que, según los convocantes, consolida las desigualdades y amenaza servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y el transporte.La oposición acusa al Ejecutivo de aplicar una política dictada por Bruselas, centrada en reducir el déficit público al 3 % del PIB para 2027, lo que en la práctica significa recortar gasto social.mientras la percepción popular de que se priorizan los intereses de las élites económicas y no el bienestar de la mayoría.

| etiquetas: recortes sociales para la guerra , el presupuesto se decide en la calle
#1 tierramar *
En España no se a que esperamos: 10% de paro estructural, 14´9 % de paro juvenil, sueldos miserables que no permiten vivir; privatización y desmantelamiento de la sanidad publica con consecuencias de vida y muerte, ... mientras nos mienten y roban a la cara nuestros impuestos... Sanchez sigue invirtiendo en el rearme: www.meneame.net/m/actualidad/psoe-pp-vox-rechazan-congreso-pida-revoca PSOE, PP y Vox rechazan que el Congreso pida revocar el plan de rearme y destinar esos fondos a políticas sociales
rob #3 rob
#1 Primero lo primero. Decidir si vamos a Eurovision y si la selección va al mundial. Luego ya si eso...
aupaatu #4 aupaatu *
Parece que no les gusta que inviertan el dinero dedicado a gasto social en armamento para provocar un guerra mayor ,en la que tampoco les gustaría se carne de Dron
#2 pascuaI *
Lo de Francia es buenísimo.

- Tenemos que meternos a comprar armas como locos porque si no los rusos nos invadirán y nos quitarán la sanidad y las pensiones

(Dos meses más tarde)
- Tenemos que olvidarnos de la sanidad y las pensiones porque no nos va a quedar dinero tras gastarlo en comprarles las armas a los americanos
