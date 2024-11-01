El pueblo francés toma las calles para frenar los recortes sociales

la consigna común fue rechazar un presupuesto que, según los convocantes, consolida las desigualdades y amenaza servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y el transporte.La oposición acusa al Ejecutivo de aplicar una política dictada por Bruselas, centrada en reducir el déficit público al 3 % del PIB para 2027, lo que en la práctica significa recortar gasto social.mientras la percepción popular de que se priorizan los intereses de las élites económicas y no el bienestar de la mayoría.
- Tenemos que meternos a comprar armas como locos porque si no los rusos nos invadirán y nos quitarán la sanidad y las pensiones
(Dos meses más tarde)
- Tenemos que olvidarnos de la sanidad y las pensiones porque no nos va a quedar dinero tras gastarlo en comprarles las armas a los americanos