Un pueblo de la cuenca minera asturiana, 83 migrantes y ninguna alarma

Un pueblo de la cuenca minera asturiana, 83 migrantes y ninguna alarma

En Sotrondio, un centro de migrantes desafía la narrativa que asocia migración con delincuencia

13 comentarios
Comentarios destacados:    
#4 PendergastAloysius
Si tenemos que buscar una excepción en un pueblo perdido de Asturias para desacreditar el "relato antiimmigración", será que algo falla, no?

#6 eipoc
#4 fallan los cerebros de los fascistas, pero salvo eso está todo en orden.

#9 zaskar
#4 No es un pueblo perdido en un recoveco de la región, es el distrito donde está la sede del ayuntamiento del noveno municipio por población de Asturias. Zona que se ha ido despoblando a marchas forzadas en las últimas décadas.

#11 tromperri
#4 hasta tú reconoces la existencia de un relato … y no hay relato que no sirva a intereses ajenos a la realidad.

#3 tierramar
Pagan justos por pecadores, por eso mismo, hace falta una inmigración regulada: la mano de obra que se necesita, y a los que delinquen, repatriación.

#7 Feliberto
#3 ¿Pero que mano de obra se necesita en un país con mas del 10% de paro? Lo que se necesitan son salarios decentes.

#8 enochmm
#3 El artículo habla de inmigrantes sin papeles, de un centro de acogida. Así que no, no hace falta que sea "regulada" para que existe una convivencia tranquila.

#5 vicvic
Sin embargo, también en Asturias, en otros centros tutelados pasan cosas como esta, aunque seguro que a Público esto no lo considero relevante..

www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2024/05/07/doce-personas-deten

www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2024/05/07/doce-personas-deten

12 hombres han sido detenidos en Asturias por supuestos delitos de agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores. Las víctimas son cinco chicas…

#12 mecha
#5 no entiendo bien. ¿En ese centro que mencionas estaban las víctimas o los agresores? ¬¬ ¬¬

#1 Uvieu1926
Las Cuencas Mineras asturianas son una vez más ejemplares

#2 vicus.
Desafían a la narrativa??. La narrativa es un género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento y para desarrollarla o emplearla hay que tener algo de bagaje culturar e intelectual. Los que asocian la inmigración con la delincuencia solo emiten sonidos guturales parecido al que hacen los monos, que recien bajados del árbol quieren parecerse humanos.

#10 Leovigildo
#2 He aquí un argumento bien hilado, con datos claros... No, no es cierto; es un eslogan que no hace más que insultar al que piensa de forma distinta.

#13 Kuruñes3.0
Pero que mierda de noticia es esta xD xD xD xD xD eso es como si dijese VOX de Cucalascañas de Abaixo que no hay ninguno corrupto xD xD xD xD

Confirma más que desmiente xD xD xD xD

Confirma más que desmiente xD xD xD xD


