publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
36
clics
Un pueblo de la cuenca minera asturiana, 83 migrantes y ninguna alarma
En Sotrondio, un centro de migrantes desafía la narrativa que asocia migración con delincuencia
|
etiquetas
:
actualidad
,
sociedad
,
asturias
,
cultura
,
derechos humanos
7
2
3
K
89
actualidad
13 comentarios
7
2
3
K
89
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
PendergastAloysius
Si tenemos que buscar una excepción en un pueblo perdido de Asturias para desacreditar el "relato antiimmigración", será que algo falla, no?
5
K
69
#6
eipoc
*
#4
fallan los cerebros de los fascistas, pero salvo eso está todo en orden.
3
K
37
#9
zaskar
#4
No es un pueblo perdido en un recoveco de la región, es el distrito donde está la sede del ayuntamiento del noveno municipio por población de Asturias. Zona que se ha ido despoblando a marchas forzadas en las últimas décadas.
0
K
6
#11
tromperri
#4
hasta tú reconoces la existencia de un relato … y no hay relato que no sirva a intereses ajenos a la realidad.
0
K
8
#3
tierramar
*
Pagan justos por pecadores, por eso mismo, hace falta una inmigración regulada: la mano de obra que se necesita, y a los que delinquen, repatriación.
3
K
49
#7
Feliberto
#3
¿Pero que mano de obra se necesita en un país con mas del 10% de paro? Lo que se necesitan son salarios decentes.
3
K
39
#8
enochmm
#3
El artículo habla de inmigrantes sin papeles, de un centro de acogida. Así que no, no hace falta que sea "regulada" para que existe una convivencia tranquila.
0
K
11
#5
vicvic
*
Sin embargo, también en Asturias, en otros centros tutelados pasan cosas como esta, aunque seguro que a Público esto no lo considero relevante..
www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2024/05/07/doce-personas-deten
12 hombres han sido detenidos en Asturias por supuestos delitos de agresión sexual con penetración a menores, prostitución, grupo criminal y corrupción de menores. Las víctimas son cinco chicas…
» ver todo el comentario
2
K
40
#12
mecha
#5
no entiendo bien. ¿En ese centro que mencionas estaban las víctimas o los agresores?
0
K
7
#1
Uvieu1926
*
Las Cuencas Mineras asturianas son una vez más ejemplares
1
K
39
#2
vicus.
Desafían a la narrativa??. La narrativa es un género literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento y para desarrollarla o emplearla hay que tener algo de bagaje culturar e intelectual. Los que asocian la inmigración con la delincuencia solo emiten sonidos guturales parecido al que hacen los monos, que recien bajados del árbol quieren parecerse humanos.
1
K
28
#10
Leovigildo
#2
He aquí un argumento bien hilado, con datos claros... No, no es cierto; es un eslogan que no hace más que insultar al que piensa de forma distinta.
0
K
7
#13
Kuruñes3.0
Pero que mierda de noticia es esta
eso es como si dijese VOX de Cucalascañas de Abaixo que no hay ninguno corrupto
Confirma más que desmiente
0
K
7
