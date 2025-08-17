El PSPV exige a Mazón y Mompó que acaben con los "recortes en extinción de incendios"

El PSPV-PSOE ha exigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que “reflexionen” y “acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios" en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias "en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales”.