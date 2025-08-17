edición general
El PSPV exige a Mazón y Mompó que acaben con los "recortes en extinción de incendios"

El PSPV-PSOE ha exigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, que “reflexionen” y “acaben con los recortes en la prevención y extinción de incendios" en la Comunitat Valenciana con el fin de convertir las Emergencias "en otro pilar del Estado de Bienestar junto a la sanidad, la educación y los servicios sociales”.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Es flipante como con 230 muertos seguimos con las emergencias en este estado, con bomberos protestando y aquí no pase nada. Ni moción de censura, ni 155. Este atentado contra la gente se permite.

Poco miran bajo el coche
Mimaus #6 Mimaus
#1 las cosas se tienen que hacer de cara y con el conjunto de la ciudadanía y la ley, no metiendo cosas bajo los coches. Esconderse es lo que hacen ellos mientras los ciudadanos sufren y mueren.
Te aseguro que no puede darme más asco este elemento, pero prefiriria antes verlo entre rejas que reventado como la rata que es.
vviccio #3 vviccio
Nox propone y Mazón dispone con gusto.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Pues imagina a ambos gobernando el país. Somalia ya no parece un destino tan chungo.
emmett_brown #2 emmett_brown
Creo que la apología del terrorismo debería ser una línea roja en cualquier web de debate.
Khadgar #5 Khadgar
Pero eso ¿cuantas cenas en el Ventorro cuesta? :roll:
Mimaus #7 Mimaus
#5 la cena en el Ventorro está ahora en 228 vidas.
