El PSOE en València propone acabar con los apartamentos turísticos en las viviendas

"Ante su incapacidad para controlar el problema del turismo masificado, hemos planteado una serie de medidas para ayudarla a gestionar la ciudad y que se comporte como la alcaldesa que debería ser pero que no es. Son propuestas imprescindibles para garantizar que los valencianos se puedan quedar en esta ciudad y que no nos expulsen los precios desorbitados de la vivienda de los especuladores que han venido a hacer negocio y a los que ella misma alienta. Y si no las pone en marcha ella, lo haré cuando sea alcaldesa en 2027 "

"Y si no las pone en marcha ella, lo haré cuando sea alcaldesa en 2027 para que no haya ni un solo apartamento donde debería haber una vivienda para una familia"

Esta ya me la sé. Que me vuelvan a avisar cuando la propuesta venga de un sitio donde el PSOE gobierne en vez de ser la oposición.
#3 la ley mordaza? La vamos a derogar en cuánto lleguemos al gobierno

Lo dicen como si no hubiera habido gobiernos de compromís+psoe+podem antes de la Català...
el PSOE no va a hacer una mierda. Si queréis medidas contra la especulación hay que mirar más a la izquierda, ustedes ya me entienden...
Los pisos turísticos y el turismo se ha de limitar porque ya se ven negocios que no encuentran trabajadores, gente que se va de la ciudad...

Como está todo carísimo y se paga poco porque el trabajo que genera es precario, pues no sale rentable vivir y trabajar aquí. Y si no se puede trabajar pues destruyes la ciudad
Suerte con eso.
