El PSOE en València propone acabar con los apartamentos turísticos en las viviendas

"Ante su incapacidad para controlar el problema del turismo masificado, hemos planteado una serie de medidas para ayudarla a gestionar la ciudad y que se comporte como la alcaldesa que debería ser pero que no es. Son propuestas imprescindibles para garantizar que los valencianos se puedan quedar en esta ciudad y que no nos expulsen los precios desorbitados de la vivienda de los especuladores que han venido a hacer negocio y a los que ella misma alienta. Y si no las pone en marcha ella, lo haré cuando sea alcaldesa en 2027 "