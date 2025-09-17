El PSOE en València propone acabar con los apartamentos turísticos en las viviendas

"Ante su incapacidad para controlar el problema del turismo masificado, hemos planteado una serie de medidas para ayudarla a gestionar la ciudad y que se comporte como la alcaldesa que debería ser pero que no es. Son propuestas imprescindibles para garantizar que los valencianos se puedan quedar en esta ciudad y que no nos expulsen los precios desorbitados de la vivienda de los especuladores que han venido a hacer negocio y a los que ella misma alienta. Y si no las pone en marcha ella, lo haré cuando sea alcaldesa en 2027 "
Esta ya me la sé. Que me vuelvan a avisar cuando la propuesta venga de un sitio donde el PSOE gobierne en vez de ser la oposición.
Lo dicen como si no hubiera habido gobiernos de compromís+psoe+podem antes de la Català...
Como está todo carísimo y se paga poco porque el trabajo que genera es precario, pues no sale rentable vivir y trabajar aquí. Y si no se puede trabajar pues destruyes la ciudad