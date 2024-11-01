El PSOE recupera cinco puntos tras el verano y abre una brecha de nueve con el PP, según el CIS

El PSOE recupera después del verano toda la ventaja que perdió tras el estallido del caso Santos Cerdán, según el barómetro del Centro de Investigacones Sociológicas (CIS). No solo eso, sino que abre una brecha de nueve puntos con el PP en el primer barómetro de septiembre, después de las noticias que en las últimas semanas han trascendido sobre los negocios del despacho de Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy y tras la gestión de los incendios que asolaron a buena parte de la península este agosto.
| etiquetas: cis , psoe , pp
Tómatelo con calma que después os hacéis ilusiones y no os da para las generales.
Por lo menos yo todas me las tomo así. A qué tiende la cosa?
En cuanto a la intención directa de voto, sin la denominada “cocina” estadística, el PSOE obtiene un 23,7% de los apoyos, mientras que el PP se queda en un 16,4%. Vox obtiene un 12,8% de la intención directa de voto, mientras que Sumar, un 5,6% y Podemos, un 3,2%.
Después llegan las elecciones y claro, jarra de agua fría.
Por otro lado, si la gente cree que toda la bazofia de ataques que está la derecha lanzando contra la izquierda no va a movilizar al electorado, cree mal.
Mientras ser politico sea forrarse....
1.Se vota para joder o castigar, nunca para apoyar.
2.Se vota con memoria a corto plazo. Si hoy explota un caso de corrupción y mañana hay elecciones te fríen, pero pasadas 2 semanas ya nadie se acuerda de que pasó.