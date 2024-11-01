El PSOE recupera cinco puntos tras el verano y abre una brecha de nueve con el PP, según el CIS

El PSOE recupera después del verano toda la ventaja que perdió tras el estallido del caso Santos Cerdán, según el barómetro del Centro de Investigacones Sociológicas (CIS). No solo eso, sino que abre una brecha de nueve puntos con el PP en el primer barómetro de septiembre, después de las noticias que en las últimas semanas han trascendido sobre los negocios del despacho de Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy y tras la gestión de los incendios que asolaron a buena parte de la península este agosto.