El PSOE recupera cinco puntos tras el verano y abre una brecha de nueve con el PP, según el CIS

El PSOE recupera después del verano toda la ventaja que perdió tras el estallido del caso Santos Cerdán, según el barómetro del Centro de Investigacones Sociológicas (CIS). No solo eso, sino que abre una brecha de nueve puntos con el PP en el primer barómetro de septiembre, después de las noticias que en las últimas semanas han trascendido sobre los negocios del despacho de Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda con Mariano Rajoy y tras la gestión de los incendios que asolaron a buena parte de la península este agosto.

DORO.C #1 DORO.C
Festival del humor xD
Mediorco #15 Mediorco *
#1 Lo mismo no. Tú sabes entre inundaciones, incendios forestales y Feijóo que miente más que habla...

Tómatelo con calma que después os hacéis ilusiones y no os da para las generales.
mariKarmo #17 mariKarmo *
#1 Lo que es de humor es creer que toda la negligente e inepta gestión de los incendios de este verano no le ha pasado factura al PP.
DORO.C #19 DORO.C
#17 Seguro que les ha afectado, no lo dudo, pero disculpa si no me creo ninguna encuesta cocinada por Tezanos.
mariKarmo #20 mariKarmo
#19 Al final lo interesante de las encuestas no son los datos puntuales en sí, sino las tendencias.

Por lo menos yo todas me las tomo así. A qué tiende la cosa?
angelitoMagno #22 angelitoMagno
#19 Los datos sin cocina también da ventaja al PSOE.

En cuanto a la intención directa de voto, sin la denominada “cocina” estadística, el PSOE obtiene un 23,7% de los apoyos, mientras que el PP se queda en un 16,4%. Vox obtiene un 12,8% de la intención directa de voto, mientras que Sumar, un 5,6% y Podemos, un 3,2%.
fareway #24 fareway
#19 Pues en el PP esto si que les molesta de puertas para adentro. De puertas para afuera no, se ponen dignos y tiran de ironía. Tezanos lo clavó en las elecciones del 2023 en las que el PP ya se había repartido las carteras días antes. Si el PP fuera listo, debería desterrar a Feijóo y jugarse la carta Ayuso. Verás que risas...
Jaime131 #2 Jaime131
Este es un barómetro de los buenos, totalmente fiable. :troll:
Harkon #10 Harkon
#2 Las que fueron barómetros "superfiables" fueron vuestros panfletos de derechas en las ultimas elecciones que ninguno le daba menos de 180 escaños a PP+Vox, eh?
Mediorco #16 Mediorco
#2 Fiable, el de la Razón. Ese si que es güeno :shit:
angelitoMagno #21 angelitoMagno
El CIS siempre llevando la contraria al resto de encuestas, que dan victoria sobrada para PP/VOX.

Después llegan las elecciones y claro, jarra de agua fría.
mariKarmo #18 mariKarmo
El PP va a peor mires la encuesta que mires. Creer que las negligentes y lamentables gestiones de los incendios no les ha pasado factura es engañarse.

Por otro lado, si la gente cree que toda la bazofia de ataques que está la derecha lanzando contra la izquierda no va a movilizar al electorado, cree mal.
#5 Khanbaliq
Pues estas son las encuestas que maneja el PP y de ahí que van a tope contra el gobierno de manera suicida.
#14 egonfal_
#5 Venia a decir exactamente lo mismo, ahora entendemos la actitud del PP, por eso llevan semanas insultando de una manera excesiva al Presidente del Gobierno.
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
a ver si es que el feijoo es un quintacolumnista del psoe...porque hay que ser rematadamente inepto cazurro e incapaz que te la dejen botando frente a la porteria sin arquero presente, que chutes y te hagas un autogol en la porteria contraria
Peka #9 Peka
Cuando comprendan que ni PSOE ni PP son la solución.

Mientras ser politico sea forrarse....
elsnons #3 elsnons *
Este titular debería ser patrimonio de la humanidad
Battlestar #6 Battlestar *
Si el electorado español es de lo más predecible. Es visceral y malintencionado. Se mueve por dos máximas.

1.Se vota para joder o castigar, nunca para apoyar.
2.Se vota con memoria a corto plazo. Si hoy explota un caso de corrupción y mañana hay elecciones te fríen, pero pasadas 2 semanas ya nadie se acuerda de que pasó.
#7 malditopendejo
#6 la magia de vender bipartidismo
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#6 espero que todo el mundo se acuerde de quien ha bloqueado la reduccion de jornada laboral
TomCollins #13 TomCollins
#12 la mayoría de la gente, por desgracia, ni se ha enterado de lo que se votó ayer.
Battlestar #23 Battlestar
#12 No, nadie se va a acordar, y lo sabes. O peor, se acordarán pero les dará igual.
#27 omega7767
#6 3. se vota para que no venga la derecha
#4 Grandpiano
Soy el tío más guapo de España, según mi abuela.
mariKarmo #25 mariKarmo
#4 Tu abuela tiene buen gusto? porque de ser así envíame MD, loba!
Libre_albedrío #26 Libre_albedrío
Da igual que roben, que se queme España o que haya cientos de muertos por su culpa. El fachapobre vota derecha. Tiene una estructura de cerebro diferente. Me río por no llorar.
