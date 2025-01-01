edición general
El PSOE recuerda a Tellado que Ayuso y Moreno Bonilla también firmaron acuerdos con Huawei

El PSOE ha recordado este miércoles al secretario general del PP, Miguel Tellado, que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han firmado acuerdos con la empresa tecnológica Huawei que ahora cuestionan en Génova.

Thornton #2 Thornton
Parecen tontos, pero no lo son. Ese dato de que Ayuso y Moreno también firmaron acuerdos con Huawei no saldrá en Antena 3, ni en Telemadrid, ni en 13 TV, ni en La Razón, ni en ABC, ni en Ok diario, ni en la COPE....
smilo #5 smilo
#2 está claro que hablan para subnormales perdidos que no se van a informar por ningún otro medio y les funciona genial.
Cehona #6 Cehona
#2 Cierto, hoy en Telenoticias sesgadas A3, hablan del binomio Huawei/Zapatero pero de las medallas a Huawei de Ayuso, nada.
Asimismov #1 Asimismov *
Lo que hagan Ayuso y Juanma está perfecto, lo que haga el gobierno, sea lo que sea, incluso si es lo mismo que han hecho Isabelita o Bonilla: ¡Mal!
¡Muy mal y mucho mal!
camvalf #3 camvalf
Digo que darán acceso libre al estado código y al hardware para que se pueda verificar si hay o no hay sospechas de que filtren datos.
#4 fremen11
#3 Si como con Apple......
Magog #9 Magog *
El único "pero" de esto que alguien alegue que los servidores tengan puertas traseras, por lo demás solo veo una polémica artificial
No se van a tener los datos en China, se han comprado los servidores y punto

No veo que se queden de que monten Windows server....

#3 entiendo que el estado tendrá esas opciones, o reflashear todo, sobre todo para evitar posibles puertas traseras, no fiarse es la regla nunero 1 siempre
#7 Otrebla8002
El PP es un pollo sin cabeza. No son capaces ni de mirar sus propias noticias para saber si van a hacer el ridículo, y por supuesto hacen el ridículo.
El problema es que a sus fieles no les importa.
#8 pirat
Antes de ir a cagar habrá que ir a pedirle permiso al amo anaranjado.
