El PSOE recuerda a Tellado que Ayuso y Moreno Bonilla también firmaron acuerdos con Huawei

El PSOE ha recordado este miércoles al secretario general del PP, Miguel Tellado, que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han firmado acuerdos con la empresa tecnológica Huawei que ahora cuestionan en Génova.
| etiquetas: psoe , huaei , ayuso , tellado , pp
¡Muy mal y mucho mal!
No se van a tener los datos en China, se han comprado los servidores y punto
No veo que se queden de que monten Windows server....
#3 entiendo que el estado tendrá esas opciones, o reflashear todo, sobre todo para evitar posibles puertas traseras, no fiarse es la regla nunero 1 siempre
El problema es que a sus fieles no les importa.