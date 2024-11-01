El PSOE rechaza que estudiantes de Matemáticas e Ingenierías den clase porque generará "trabajadores low cost" El PSOE ha tildado de "ocurrencia" la propuesta de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de que alumnos de 3.º de carrera den la asignatura en colegios e institutos cuando haya escasez de docentes, porque generará "trabajadores low cost".
Porque decís low cost, pero que yo sepa no están los salarios publicados en ningún lado.
¿En qué basais vuestras aseveraciones?
Yo me lo estuve pensando en 2020 que estaba en paro, entrar a bolsa de interino, pero no me cuadraba en ese momento