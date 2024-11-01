edición general
El PSOE rechaza que estudiantes de Matemáticas e Ingenierías den clase porque generará "trabajadores low cost" El PSOE ha tildado de "ocurrencia" la propuesta de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de que alumnos de 3.º de carrera den la asignatura en colegios e institutos cuando haya escasez de docentes, porque generará "trabajadores low cost".

#2 Suleiman
Toda la razón... Todo para pagar menos y explotar más.
#6 osmond
#2 Para tí y para el PSOE ¿tenéis la más mínima idea de lo que se iba a pagar a esos profesores?
Porque decís low cost, pero que yo sepa no están los salarios publicados en ningún lado.
¿En qué basais vuestras aseveraciones?
#1 Zerjillo
Es que es una ocurrencia. Pero está claro, es una ocurrencia destinada a cargarse la educación pública. Todo atado y bien atado.
skaworld #3 skaworld *
Normal. No es necesario acabar la carrera para ser un gran profesional, esa titulitis obliga a muchos estudiantes sin titulo a recurrir al partido para que se los regalen de forma opaca en una universidad afin para poder desempeñar un trabajo que a fin de cuentas solo depende de lo bien que le caigas a tu padrino. Y ejemplos de eso Ayuso te puede dar... buffff un porrón
#5 EISev
Ya han dado clase licenciados sin el título habilitante (CAP o como se llame ahora) por falta de profesores

Yo me lo estuve pensando en 2020 que estaba en paro, entrar a bolsa de interino, pero no me cuadraba en ese momento
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Ayuso es tan estúpida que consigue que el PSOE parezca sensato y de izquierdas.
