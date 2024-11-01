El PSOE rechaza que estudiantes de Matemáticas e Ingenierías den clase porque generará "trabajadores low cost" El PSOE ha tildado de "ocurrencia" la propuesta de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre la posibilidad de que alumnos de 3.º de carrera den la asignatura en colegios e institutos cuando haya escasez de docentes, porque generará "trabajadores low cost".