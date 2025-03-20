PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar

El Congreso ha rechazado este jueves oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra y ha apoyado que España abandone la OTAN.La iniciativa en cuestión, una moción del BNG que se ha votado por puntos, incluía dos para rechazar las «amenazas» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia y Panama y su plan de «limpieza étnica» para la Franja de Gaza,
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Las desavenencias Sanchez.Trump no es más que una escenificación para ganar la confianza de los votantes de izquierda, como ya hizo Gonzalez que mientras nos vendía el "No a la OTAN" preparaba cn al CIA la entrada de españa en la OTAN . DE hehco, no sólo ha llegado al 5% del PIB en armamento sino que ha comprometido hasta un 6% www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
Me ha parecido curioso que en el artículo hablen más de BNG que de vox. Greenwashing?