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PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar

PSOE y PP votan juntos por el aumento del gasto militar

El Congreso ha rechazado este jueves oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra y ha apoyado que España abandone la OTAN.La iniciativa en cuestión, una moción del BNG que se ha votado por puntos, incluía dos para rechazar las «amenazas» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia y Panama y su plan de «limpieza étnica» para la Franja de Gaza,

| etiquetas: ppsoe , rearme otan , recortes en bienestar
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13 comentarios
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#2 tierramar *
PPSOE complices también en el desmantelamiento de la sanidad publica andaluza: www.meneame.net/m/actualidad/perversidad-polarizar-servicio-basico-vid
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#1 tierramar *
El discurso "no al aguerra de Sanchez" no son mas que palabras , los hechos son que esta apaoyando activamente la guerra de Ucrania a la que ha regalado mil millones de nuestros impuestos; y la guerra de Iran.
Las desavenencias Sanchez.Trump no es más que una escenificación para ganar la confianza de los votantes de izquierda, como ya hizo Gonzalez que mientras nos vendía el "No a la OTAN" preparaba cn al CIA la entrada de españa en la OTAN . DE hehco, no sólo ha llegado al 5% del PIB en armamento sino que ha comprometido hasta un 6% www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
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DaniTC #3 DaniTC *
#1 ¿Y queé hace el PP apoyando al perro? Cómplices.
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tul #5 tul *
#3 eso es que los chinos han convertido a frijol en el manchurian candidate xD
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jonolulu #8 jonolulu
#3 En este caso no es nada personal, solo son negocios
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Supercinexin #10 Supercinexin *
#3 Un PePero no es más que un sociata disfrazado de derechista. Votar al PP es lo mismo que votar al PSOE. Facha: por una España mejor, por la dignidad de España, NO votes, el día de las elecciones, quédate en casa.
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#13 tierramar
#3 El PP y el PSOE en Europa votan lo mismo del 80 al 90% de las veces.
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LinternaGorri #4 LinternaGorri
Dado que el PNV y Junts se han abstenido, el PP podría haber sacado adelante su iniciativa con el apoyo de Vox, pero los de Santiago Abascal se han decantado también por la abstención en protesta por la negativa de los 'populares' a aceptar sus enmiendas.
Me ha parecido curioso que en el artículo hablen más de BNG que de vox. Greenwashing?
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neo1999 #7 neo1999
La izquierda <> P$OE
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reithor #12 reithor
#11 no se puede votar antigua dos veces...
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reithor #9 reithor
Es del 20 de marzo
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Shuquel #11 Shuquel
#9 Del año pasado
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#6 Ladyardid
“El congreso ha rechazado oponerse…” de verdad hay que enrevesar tanto una afirmación con una doble negación?
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menéame