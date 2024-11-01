edición general
El PSOE 'pinta' banderas de Palestina virtuales para señalar a Almeida lugares sucios de Madrid a los que enviar el Selur

El PSOE 'pinta' banderas de Palestina virtuales para señalar a Almeida lugares sucios de Madrid a los que enviar el Selur

Partidos políticos, organizaciones sociales y hasta el ministro Óscar Puente critican que el Ayuntamiento usara el servicio de limpieza urgente para retirar una bandera palestina pintada con tiza por niños frente a un colegio

#2 doppel
Pintar penes da mejor resultado
#4 MADMax2 *
#2 ¿De qué color te has pintado el tuyo? El mio lo he puesto de amarillo fosforito y fluorescente, así no me hace falta encender la luz cuando voy al baño por la noche.
Aluflipas #8 Aluflipas *
#2 Que pinten la cara de Almeida del carapolla.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya que están podían derogar la ley mordaza de paso...
#7 MADMax2
En otro meneo alguien sugirió hacer esto mismo de forma masiva. Era en un ayuntamiento pequeño, creo.

Pero realmente es ensuciar y banalizar lo que está sucediendo en Palestina. Es usar un símbolo (una bandera de Palestina , su significado y lo que están pasando los palestinos y permitiendo a israel) para algo tan nimio como que limpien ciertos sitios. Relacionan un genocidio con la limpieza de ciertos lugares. Eso es quitarle totalmente la gravedad de lo que está ocurriendo, solo por chinchar.
#3 luckyy
Pues va a quedar más limpia que la patena Madrid, que fueron rapiditos a por la bandera
#5 Leon_Bocanegra
Aquí la respuesta del buen gestor

x.com/AlmeidaPP_/status/1971174815177507087
