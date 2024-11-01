El PSOE 'pinta' banderas de Palestina virtuales para señalar a Almeida lugares sucios de Madrid a los que enviar el Selur

Partidos políticos, organizaciones sociales y hasta el ministro Óscar Puente critican que el Ayuntamiento usara el servicio de limpieza urgente para retirar una bandera palestina pintada con tiza por niños frente a un colegio
| etiquetas: psoe , pinta , banderas , virtuales , palestina , almeida , selur
de Almeidadel carapolla.
Pero realmente es ensuciar y banalizar lo que está sucediendo en Palestina. Es usar un símbolo (una bandera de Palestina , su significado y lo que están pasando los palestinos y permitiendo a israel) para algo tan nimio como que limpien ciertos sitios. Relacionan un genocidio con la limpieza de ciertos lugares. Eso es quitarle totalmente la gravedad de lo que está ocurriendo, solo por chinchar.
x.com/AlmeidaPP_/status/1971174815177507087