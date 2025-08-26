·
9
meneos
43
clics
El PSOE pide suspender el concierto del cantante dominicano Henry Méndez por decir que "odia a los rojos"
Reclama rescindir “inmediatamente” el contrato y traer a un artista que “respete las ideas de todos”.
rojos
,
méndez
,
vallecas
7
2
0
K
78
actualidad
11 comentarios
7
2
0
K
78
actualidad
#1
Catacroc
Las persons son respetables, las ideas son discutibles. Este tio odia a la gente directamente y es el motivo por que tiene que ser suspendido su concierto.
7
K
77
#3
Battlestar
Los que cantan sobre pegar tiros en la nuca en cambio son bellísimas personas que solo ejercen su derecho a la libertad de expresión
4
K
36
#5
ostiayajoder
#3
Como quien?
0
K
8
#10
sotillo
#5
Se refiere a la falange, por las ciento de miles de víctimas rematadas en las cunetas de este país
1
K
20
#8
Castigadordepagascalers
#3
Evidentemente, con más Luiggis y más carreblancadas nos iría bastante mejor a las personas decentes y trabajadoras. Si escuece es porque cura.
0
K
6
#2
jonolulu
"Vota a quien te dé la gana. Vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos"
Franco ha muerto y el Madrid fue campeón de Europa.
Bastante ignorante el tipo... pobre Feijóo
2
K
30
#9
sotillo
#2
Menuda tropa se apunta a la derecha, si Franco levanta la cabeza los fusila a todos, ni me explico cómo los nacionales aguantan con la porra enfundada, desde luego ser rojo y poder estar lejos de esta tropa es como si dios tú hubiera bendecido
0
K
12
#6
DayOfTheTentacle
Pocos conciertos punkrock habría...
2
K
27
#4
Pivorexico
*
Me la suda bastante , ademas fijo que no se le entiende una mierda ..
0
K
12
#11
Chinchorro
La verdad es que la derecha aglutina lo mejorcito de la cultura y la intelectualidad.
0
K
11
#7
Castigadordepagascalers
Otro soplapollas esperando que le aplasten la cabeza y le expropien. Fuerte escoria.
0
K
6
