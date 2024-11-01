El PSOE pide el ingreso en prisión por Kitchen del número dos de Interior con el PP y el policía asesor de Cospedal

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo.En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas,elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas