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El PSOE pide el ingreso en prisión por Kitchen del número dos de Interior con el PP y el policía asesor de Cospedal

El PSOE pide el ingreso en prisión por Kitchen del número dos de Interior con el PP y el policía asesor de Cospedal

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo.En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas,elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas

| etiquetas: psoe , ingreso , prisión , kitchen , francisco martínez , andrés gomez
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6 comentarios
15 3 0 K 53 actualidad
sotillo #3 sotillo
#2 Pero coño, tu pregunta a cualquiera del pp verás como te dice quien son “Tellado por aquí te llaman”
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Malinke #5 Malinke
¿Pero lo pedirá para ahora o para cuando podían deshacerse de información?
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sotillo #1 sotillo
A ver esos jueces del PSOE si se les ve por algún sitio, que no se ganan ni la simpatía
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Lamantua #2 Lamantua *
#1 Pero si la justicia es independiente por qué los jueces van a ser del psoe ? Sería la polla que hubiera jueces políticos… y en el caso de que los hubiere sería una puta vergüenza. Se aceptan comentarios de togas meneantes.
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#4 trasparente
Siento daros una mala noticia, ni estos ni Jorgita van a pisar el maco. Aunque a Jorgita ya le gustaría, se le iba a caer muchas veces la pastilla de jabón. Si no se lo arreglan estos jueces, se lo arreglarán en el Tribunal Supremo. Si fueron capaces de inventarse la doctrina Botin, esto está chupao.
Porque, el supuesto desbloqueo de las renovaciones de cargos de las instituciones judiciales, ha sido un completo fracaso para la izquierda, solo han conseguido controlar el Tribunal…   » ver todo el comentario
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domadordeboquerones #6 domadordeboquerones
El PSOE pidiendo juzgar a uno del PP
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menéame