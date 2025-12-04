El PSOE pide la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso

El PSOE ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta; de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.
| etiquetas: psoe , mark zuckerberg , meta , congreso
Entre la coca y las putas ya no saben ni lo que dicen
La nueva nobleza.
No me hagas elegir entre un partido corrupto hasta las trancas cuyo mayor negocio es meter la mano en el bolsillo de los españoles a base de RD y uno de los empresarios más brillantes del mundo de los últimos 20 años
Pero que Meta... ojo Meta... No lo sea... haztelo mirar eh
El próximo es Elon Musk. Elon calienta que sales