El PSOE pide la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso

El PSOE ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta; de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.

ronko #1 ronko
El siguiente que sea Satya Nadella, para dar explicaciones por Windows 11. :troll:
9
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 y BillGates por las vacunas xD
0
alcama #2 alcama
Vaya empanada mental tienen
Entre la coca y las putas ya no saben ni lo que dicen
5
QRK #5 QRK
#2 La coca y las putas producen empanada mental? ¿Cómo lo sabes? :troll:
0
tul #9 tul *
#7 brillantes? pero si este tipo robo la idea para crear esa empresa y despues no ha hecho mas que cagarla una y otra vez con cada mierda nueva que intenta lanzar.
1
skaworld #6 skaworld *
Hay cierto punto divertido en como hemos interiorizado sin ningun problema, que la gente mu rica, no tiene que dar explicaciones en los sitios donde hace negocios, que estan como por encima., mu ocupados con sus tribulaciones.

La nueva nobleza.
1
RegiVengalil #7 RegiVengalil *
#6 La nueva nobleza.

No me hagas elegir entre un partido corrupto hasta las trancas cuyo mayor negocio es meter la mano en el bolsillo de los españoles a base de RD y uno de los empresarios más brillantes del mundo de los últimos 20 años
0
skaworld #11 skaworld
#7 El PSOE es un partido corrupto, ninguna objection a eso.

Pero que Meta... ojo Meta... No lo sea... xD haztelo mirar eh
0
#10 IsraelEstadoGenocida
Perfecto... ha dicho Zuckengerg, ya tengo algo con lo que limpiarme el culo si me quedo sin papel higiénico.
0
RegiVengalil #3 RegiVengalil
Estoy seguro que Mark perderá el culo para darle explicaciones a Abalos, la Yoli y la Chiqui

El próximo es Elon Musk. Elon calienta que sales xD
0
#4 daemono
#3 está gente no pierde el tiempo en chorradas
0

