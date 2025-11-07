El PSOE niega que Asturias renuncie a la autovía del Suroccidente, «es un bulo del PP»

La FSA asegura que con el nuevo texto de la Alianza por las Infraestructuras, el Principado asumiría el diseño y construcción de la primera calzada entre La Espina y Tineo El secretario de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad de la FSA PSOE, Iván González, negó ayer que el Gobierno asturiano haya renunciado a exigir la autovía del Suroccidente a través de la Alianza por las Infraestructuras, y acusa al Partido Popular de “recurrir a los bulos y las mentiras para ocultar que no tiene ninguna clase de proyecto político para Asturias y m