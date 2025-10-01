edición general
El PSOE madrileño prepara acciones legales contra la decisión del Ayuntamiento de informar del "trauma postaborto"

El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer con los votos de PP y Vox que haya 'información visible' en los espacios municipales de salud e igualdad

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Otra prueba de que cuando gobiernen PP y Vox ( solo podrán hacerlo en coalición) los derechos sexuales y reproductivos serán los primeros en peligro. Y no serán los únicos, claro.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Como en toda intervención, está bien que se informe de los riesgos.

Pero inventárselos, contraviniendo la ciencia, debería ser delito. Se tiene que informar, no desinformar.
Raziel_2 #3 Raziel_2
Esta bien que informen, deberian informar también de las ETS, prevención de embarazos no deseados utilizando métodos anticonceptivos o incluso proporcionar charlas sobre sexualidad en la adolescencia y conductas potencialmente peligrosas.
