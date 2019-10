“Si el PSOE gobierna con el PP, será la última vez que gobierne en España”

Entrevista a Pablo Iglesias. El indulto sería una vía a explorar. En este país se ha indultado a Vera y Barrionuevo, a siete corruptos, a Armada. Que no se plantee una vía que es legal y que no entra en el fondo de la sentencia, sino que responde a cuestiones de interés general y de concordia... Esa opción no se puede excluir. ¿Cómo va a renunciar un gobierno a una prerrogativa legal con la que cuenta para resolver un problema amplio? Es una irresponsabilidad.