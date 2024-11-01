edición general
30 meneos
51 clics
El PSOE denuncia la "televisión basura" de Telemadrid ante lo emitido en el programa de Antonio Naranjo sobre Sánchez

El PSOE denuncia la "televisión basura" de Telemadrid ante lo emitido en el programa de Antonio Naranjo sobre Sánchez  

"Adivinad quién se ha puesto a la cabeza de esta campaña vomitiva... Telemadrid". "Toda una hora debatiendo en Telemadrid, en horario de máxima audiencia, aunque máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no lo ve nadie". "Incluso con conexiones en directo con el Hospital Ramón y Cajal, donde supuestamente estaba siendo tratado. Y dentro de esta basura llaman encima a un cardiólogo, que seguramente sea de algún grupo sanitario privado que no voy a mencionar"

| etiquetas: telemadrid , psoe , pedro sánchez , bulos , antonio naranjo
23 7 1 K 294 Madriléame
3 comentarios
23 7 1 K 294 Madriléame
magnifiqus #1 magnifiqus
Esta dictadura comunista es insoportable, ya no se puede decir nada.
2 K 34
#3 Pivorexico
Pero si ya tiene más meneos que audiencia .
1 K 29
Asimismov #2 Asimismov *
IRRELEVANTE supino

... aunque máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no lo ve nadie

xD xD xD

EDIT;Por favor no des visibilidad a estos chorizos
1 K 20

menéame