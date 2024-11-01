El PSOE denuncia la "televisión basura" de Telemadrid ante lo emitido en el programa de Antonio Naranjo sobre Sánchez  

"Adivinad quién se ha puesto a la cabeza de esta campaña vomitiva... Telemadrid". "Toda una hora debatiendo en Telemadrid, en horario de máxima audiencia, aunque máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no lo ve nadie". "Incluso con conexiones en directo con el Hospital Ramón y Cajal, donde supuestamente estaba siendo tratado. Y dentro de esta basura llaman encima a un cardiólogo, que seguramente sea de algún grupo sanitario privado que no voy a mencionar"
| etiquetas: telemadrid , psoe , pedro sánchez , bulos , antonio naranjo
... aunque máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no lo ve nadie
EDIT;Por favor no des visibilidad a estos chorizos