La psicología dice que las décadas de 1960 y 1970 produjeron accidentalmente una de las generaciones emocionalmente más duraderas de la historia moderna [ENG]

Los años 60 y 70 no intentaban crear niños emocionalmente resilientes. En aquel entonces, los padres no leían libros de psicología infantil ni asistían a seminarios para padres. Simplemente estaban tratando de salir adelante, a menudo trabajando en múltiples empleos y lidiando con sus propias luchas. Los niños tuvieron que resolver las cosas por sí solos. Cuando era joven, si me aburría, nadie me entretenía. No había iPad ni actividades programadas todas las tardes. Tuve que crear mi propia diversión. A veces eso significaba construir un fuerte

| etiquetas: hillshetlands , brackett , psicólogos , generación , autosuficiencia
#1 surco *
Nacido en el 72. A los 14 cuando íbamos a fumar canutos y mamarnos los findes me solía inventar que tenía hora para llegar a casa. No he tenido hora en mi puta vida. A los 6 o 7 iba al cole solo. A esa misma edad, tb a Karate. A los 18, todos y cada uno de nosotros conducimos mamados y/o colocados todos y cada uno de los findes.
Digamos que ser joven en los 90 tuvo cosas buenas y malas. Yo no lo cambio por hoy, pero sencillamente es pirque no soy joven hoy
