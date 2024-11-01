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Psicodélicos contra la depresión | La Semana en RTVE de Pepa Bueno  

El nuevo videopódcast analiza el tratamiento de la depresión con sustancias psicodélicas

| etiquetas: depresion , medicina experimental , psicodelico , drogas
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