El PSE-EE de Andoain homenajea a José Luis López de Lacalle en el 26° aniversario de su asesinato por ETA

Durante el acto, la secretaria general del PSE-EE de Andoain, Maider Lainez, ha reivindicado la figura de López de Lacalle como "defensor de la libertad, la palabra y la convivencia democrática". Asimismo, ha asegurado que “el terrorismo solo ha producido dolor y sufrimiento” y ha insistido en que “ningún asesinato tiene nunca sentido ni justificación posible”. La dirigente socialista ha recordado que en Andoain "se mató a ocho personas por el mero hecho de pensar diferente" y ha reclamado "valentía" a quienes todavía no han reconocido...