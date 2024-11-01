Pruebas de exámenes, premios y estudios académicos  

El conjunto más numeroso corresponde a los dibujos de los alumnos de los siglos XVIII y XIX que pasaron por las salas de principios, extremos (manos y pies), cabezas, yeso (copia de vaciados de esculturas antiguas) y del natural. Se trata de los ejercicios de los alumnos en la sede de la Academia en la calle Alcála y en los llamados estudios menores para niños y niñas de Fuencarral y La Merced, desde 1816 y 1818, años de creación de los dos primeros, hasta 1850 aproximadamente. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando